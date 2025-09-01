Držite kišobran pri ruci RHMZ: upozorava na promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima!

Republički hidrometeorološki zavod najavio je u svojoj poslednjoj objavi da će večeras na severu zemlje biti pretežno vedro ili malo do umereno oblačno. U ostalom delu zemlje očekuje se pretežno oblačno i u većini krajeva suvo, a tek ponegde slaba kratkotrajna kiša.

Za sutra RHMZ najavljuje pretežno sunčano i toplije, a samo ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku, uz promenljivu oblačnost, ponegde i slabu kišu. Posle podne u tim krajevima biće razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 12 do 19 stepeni a najviša od 27 do 31 Celzijusa. U utorak veći deo dana biće pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severozapadu naoblačenje sa kišom i