"Izvršiti pritisak na Moskvu": Zelenski zahvalio papi Lavu na pozivu za okončanje rata u Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je danas papi Lavu XIV, koji je prethodno izrazio solidarnost za žrtvama ruskog granatiranja i pozvao na okončanje rata.

- U potpunosti podržavamo stav Njegove Svetosti o potrebi za hitnim prekidom vatre i pozivamo Rusiju da preduzme stvarne korake kako bi zaustavila ubistva i stvorila uslove za diplomatiju - rekao je Zelenski. On je istakao da Rusija mora da okonča rat koji je započela i pozvao na međunarodnu zajednicu da ''izvrši pritisak na Moskvu kako bi je primorala da zaustavi teror i umesto toga promoviše smislen mirovni proces, prenosi Ukrinform. Papa Lav se ranije danas