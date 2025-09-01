"Izvršiti pritisak na Moskvu": Zelenski zahvalio papi Lavu na pozivu za okončanje rata u Ukrajini

Blic pre 51 minuta
"Izvršiti pritisak na Moskvu": Zelenski zahvalio papi Lavu na pozivu za okončanje rata u Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahvalio je danas papi Lavu XIV, koji je prethodno izrazio solidarnost za žrtvama ruskog granatiranja i pozvao na okončanje rata.

- U potpunosti podržavamo stav Njegove Svetosti o potrebi za hitnim prekidom vatre i pozivamo Rusiju da preduzme stvarne korake kako bi zaustavila ubistva i stvorila uslove za diplomatiju - rekao je Zelenski. On je istakao da Rusija mora da okonča rat koji je započela i pozvao na međunarodnu zajednicu da ''izvrši pritisak na Moskvu kako bi je primorala da zaustavi teror i umesto toga promoviše smislen mirovni proces, prenosi Ukrinform. Papa Lav se ranije danas
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Grosi: Rusija nije dozvolila inspektorima IAEA pristup zoni oko nuklearke Zaporožje

Grosi: Rusija nije dozvolila inspektorima IAEA pristup zoni oko nuklearke Zaporožje

Blic pre 11 minuta
"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

Blic pre 1 sat
Evropa ima precizan plan o slanju trupa u Ukrajinu: Fon der Lajen: "Putin ne radi ono što kaže da će da uradi"

Evropa ima precizan plan o slanju trupa u Ukrajinu: Fon der Lajen: "Putin ne radi ono što kaže da će da uradi"

Blic pre 1 sat
"Uništavamo okupatora": Zelenski: Ukrajinska vojska aktivno brani važne položaje u Donjecku

"Uništavamo okupatora": Zelenski: Ukrajinska vojska aktivno brani važne položaje u Donjecku

Blic pre 2 sata
Fon der Lajen: "Putin je predator, Evropa mora da uloži u odbranu"

Fon der Lajen: "Putin je predator, Evropa mora da uloži u odbranu"

Telegraf pre 2 sata
"Putin je predator": Fon der Lajen oštro o ruskom predsedniku: Nije se promenio, niti će se promeniti, moramo snažno da…

"Putin je predator": Fon der Lajen oštro o ruskom predsedniku: Nije se promenio, niti će se promeniti, moramo snažno da delujemo"

Blic pre 3 sata
Kremlj saopštio: Putin će se sastati sa Ficom

Kremlj saopštio: Putin će se sastati sa Ficom

Danas pre 4 sati

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

"Izvršiti pritisak na Moskvu": Zelenski zahvalio papi Lavu na pozivu za okončanje rata u Ukrajini

"Izvršiti pritisak na Moskvu": Zelenski zahvalio papi Lavu na pozivu za okončanje rata u Ukrajini

Blic pre 51 minuta
Grosi: Rusija nije dozvolila inspektorima IAEA pristup zoni oko nuklearke Zaporožje

Grosi: Rusija nije dozvolila inspektorima IAEA pristup zoni oko nuklearke Zaporožje

Blic pre 11 minuta
Dvocifren broj poginulih u stravičnoj nesreći: Sudarili se policijski kombi i zatvorsko vozilo (foto)

Dvocifren broj poginulih u stravičnoj nesreći: Sudarili se policijski kombi i zatvorsko vozilo (foto)

Kurir pre 51 minuta
Varnica koja može da izazove verski rat na bliskom istoku: Izrael neovlašćeno vrši operacije iskopavanja i rušenja ispod Al…

Varnica koja može da izazove verski rat na bliskom istoku: Izrael neovlašćeno vrši operacije iskopavanja i rušenja ispod Al Akse

Večernje novosti pre 1 sat
"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

Blic pre 1 sat