Protesti u više gradova Srbije: U Beogradu šetnja od Savskog trga ka Trgu republike, ove ulice zatvorene za saobraćaj (foto, video)

Blic pre 26 minuta
Protesti u više gradova Srbije: U Beogradu šetnja od Savskog trga ka Trgu republike, ove ulice zatvorene za saobraćaj (foto…

Studenti u blokadi, srednjoškolci i građani koji ih podržavaju danas organizuju protest u Beogradu povodom obeležavanja 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Oni su se okupili na Savskom trgu, ispred stare Železničke stanice gde su stigli sa više lokacija u Beogradu, a nakon toga krenuli u protestnu šetnju do Trga republike. Protesti se održavaju i u Subotici, Novom Sadu, Valjevu...

Demonstranti su se okupili na nekoliko lokacija u Beogradu i odatle, u nekoliko kolona krenuli ka staroj Železničkoj stanici na Savskom trgu. Planirano je da odatle zajedno krenu u protestnu šetnju čija će krajnja lokacija biti Trg Republike. Okupljeni na Savskom trgu krenuli su u protestnu šetnju oko 19.40, a prvo su se uputili ka Nemanjinoj ulici, odakle su nastavili pored Ministarstva prosvete, zatim Studentskog kulturnog centra, Ustavnog suda i Radio-televizije
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Srednjoškolci poslali jaku poruku: "Da li će nas zaštititi oni koji su u zgradi Vlade Srbije tukli Nikolinu"

Srednjoškolci poslali jaku poruku: "Da li će nas zaštititi oni koji su u zgradi Vlade Srbije tukli Nikolinu"

Pravda pre 21 minuta
Protest u Kragujevcu povodom deset meseci od tragedije u Novom Sadu

Protest u Kragujevcu povodom deset meseci od tragedije u Novom Sadu

RTK pre 20 minuta
BLOG UŽIVO Ne pokazujte ove slike i snimke Vučiću: Nepregledna kolona građana ispred RTS, Ćaciji u mraku sa policijom…

BLOG UŽIVO Ne pokazujte ove slike i snimke Vučiću: Nepregledna kolona građana ispred RTS, Ćaciji u mraku sa policijom posmatraju

Nova pre 25 minuta
„Srednjoškolci pamte“: Kako su protekli skupovi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu…

„Srednjoškolci pamte“: Kako su protekli skupovi u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu…

Nedeljnik pre 6 minuta
Komemorativna šetnja u Valjevu

Komemorativna šetnja u Valjevu

Serbian News Media pre 10 minuta
Napeta atmosfera ispred Skupštine, dolazak grupe muškaraca i policije

Napeta atmosfera ispred Skupštine, dolazak grupe muškaraca i policije

Serbian News Media pre 15 minuta
Širom Srbije pomen žrtvama nadstrešnice, a u Ćacilendu muzika

Širom Srbije pomen žrtvama nadstrešnice, a u Ćacilendu muzika

Moj Novi Sad pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaSuboticaNovi SadMinistarstvo prosveteTrg RepublikeValjevo

Regioni, najnovije vesti »

Protesti u više gradova Srbije: U Beogradu šetnja od Savskog trga ka Trgu republike, ove ulice zatvorene za saobraćaj (foto…

Protesti u više gradova Srbije: U Beogradu šetnja od Savskog trga ka Trgu republike, ove ulice zatvorene za saobraćaj (foto, video)

Blic pre 26 minuta
Srednjoškolci poslali jaku poruku: "Da li će nas zaštititi oni koji su u zgradi Vlade Srbije tukli Nikolinu"

Srednjoškolci poslali jaku poruku: "Da li će nas zaštititi oni koji su u zgradi Vlade Srbije tukli Nikolinu"

Pravda pre 21 minuta
FAP preokretom u Leskovcu stigao do prve pobede u Prvoj ligi Srbije

FAP preokretom u Leskovcu stigao do prve pobede u Prvoj ligi Srbije

PP media pre 0 minuta
10 minuta: „Dani Japana“ prvi put u Kragujevcu

10 minuta: „Dani Japana“ prvi put u Kragujevcu

RTK pre 5 minuta
Protest u Kragujevcu povodom deset meseci od tragedije u Novom Sadu

Protest u Kragujevcu povodom deset meseci od tragedije u Novom Sadu

RTK pre 20 minuta