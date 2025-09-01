Protesti u više gradova Srbije: U Beogradu šetnja od Savskog trga ka Trgu republike, ove ulice zatvorene za saobraćaj (foto, video)

Studenti u blokadi, srednjoškolci i građani koji ih podržavaju danas organizuju protest u Beogradu povodom obeležavanja 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Oni su se okupili na Savskom trgu, ispred stare Železničke stanice gde su stigli sa više lokacija u Beogradu, a nakon toga krenuli u protestnu šetnju do Trga republike. Protesti se održavaju i u Subotici, Novom Sadu, Valjevu...

Demonstranti su se okupili na nekoliko lokacija u Beogradu i odatle, u nekoliko kolona krenuli ka staroj Železničkoj stanici na Savskom trgu. Planirano je da odatle zajedno krenu u protestnu šetnju čija će krajnja lokacija biti Trg Republike. Okupljeni na Savskom trgu krenuli su u protestnu šetnju oko 19.40, a prvo su se uputili ka Nemanjinoj ulici, odakle su nastavili pored Ministarstva prosvete, zatim Studentskog kulturnog centra, Ustavnog suda i Radio-televizije