"Putin je predator": Fon der Lajen oštro o ruskom predsedniku: Nije se promenio, niti će se promeniti, moramo snažno da delujemo"

Blic pre 1 sat
"Putin je predator": Fon der Lajen oštro o ruskom predsedniku: Nije se promenio, niti će se promeniti, moramo snažno da…

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin ''predator'', zbog čega je potrebno da Evropa uloži u odbranu.

- On je predator. Iz iskustva znamo da se može držati pod kontrolom samo snažnim odvraćanjem. Moramo da zadržimo osećaj hitnosti jer znamo da se Putin nije promenio i da se neće promeniti - rekla je ona u poseti poljsko-beloruskoj granici sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom. Fon der Lajen se trenutno nalazi po sedam zemalja istočne Evrope ''na prvoj liniji fronta'' kako bi ih uverila u podršku EU protiv Rusije, a sa Tuskom je posetila poljsko-belorusku granicu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Fon der Lajen: "Putin je predator, Evropa mora da uloži u odbranu"

Fon der Lajen: "Putin je predator, Evropa mora da uloži u odbranu"

Telegraf pre 59 minuta
(Foto): "Evropa mora da osigura bezbednost granica sa Rusijom i Belorusijo" Tusk i Fon der Lajen poručuju: Dosta je bilo…

(Foto): "Evropa mora da osigura bezbednost granica sa Rusijom i Belorusijo" Tusk i Fon der Lajen poručuju: Dosta je bilo ustupaka agresorima!

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEURusijaEvropska komisija

Svet, najnovije vesti »

"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

Blic pre 24 minuta
Žestoka pretnja Izraelu: Sledi kiša dronova i raketa!? Ubistvo premijera pokrenulo lavinu, sledi potpuni haos! (foto)

Žestoka pretnja Izraelu: Sledi kiša dronova i raketa!? Ubistvo premijera pokrenulo lavinu, sledi potpuni haos! (foto)

Kurir pre 14 minuta
Misterija na Crvenom moru: Nepoznati projektil pao blizu broda u blizini jugozapadne obale Saudijske Arabije

Misterija na Crvenom moru: Nepoznati projektil pao blizu broda u blizini jugozapadne obale Saudijske Arabije

Blic pre 54 minuta
London i dalje planira da prizna Palestinu: Lami: London i dalje planira da prizna Palestinu

London i dalje planira da prizna Palestinu: Lami: London i dalje planira da prizna Palestinu

Blic pre 1 sat
"Uništavamo okupatora": Zelenski: Ukrajinska vojska aktivno brani važne položaje u Donjecku

"Uništavamo okupatora": Zelenski: Ukrajinska vojska aktivno brani važne položaje u Donjecku

Blic pre 39 minuta