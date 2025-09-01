"Putin je predator": Fon der Lajen oštro o ruskom predsedniku: Nije se promenio, niti će se promeniti, moramo snažno da delujemo"

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je ruski predsednik Vladimir Putin ''predator'', zbog čega je potrebno da Evropa uloži u odbranu.

- On je predator. Iz iskustva znamo da se može držati pod kontrolom samo snažnim odvraćanjem. Moramo da zadržimo osećaj hitnosti jer znamo da se Putin nije promenio i da se neće promeniti - rekla je ona u poseti poljsko-beloruskoj granici sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom. Fon der Lajen se trenutno nalazi po sedam zemalja istočne Evrope ''na prvoj liniji fronta'' kako bi ih uverila u podršku EU protiv Rusije, a sa Tuskom je posetila poljsko-belorusku granicu