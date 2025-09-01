Ruski naučnici otkrili lek protiv starenja: Novi "hemijski koktel" poboljšava funkcije mozga

Blic pre 3 sata
Ruski naučnici otkrili lek protiv starenja: Novi "hemijski koktel" poboljšava funkcije mozga

Ruski naučnici saopštili su da su otkrili ''hemijski koktel'' koji može da uspori promene povezane sa starenjem mozga i poboljša funkcije tog organa u starosti.

Naučnici sa Nacionalnog istraživačkog državnog univerziteta Lobačevskog u Nižnjem Novgorodu (NNSU) koristili su pristup zasnovan na konceptu delimičnog ćelijskog reprogramiranja, što je stvorilo efekat podmlađivanja bez rizika povezanih sa potpunim ćelijskim reprogramiranjem, uključujući rizik od razvijanja kancera. Istraživači su koristili ''koktel“ od dva hemijska jedinjenja - RepSox i tranilcipromin (TCP), a eksperiment je sproveden na starijim ženkama miševa.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ruski naučnici otkrili "hemijski koktel" koji usporava starenje mozga

Ruski naučnici otkrili "hemijski koktel" koji usporava starenje mozga

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Horoskop za ponedeljak, 1. Septembar Bik opterećen problemina, Strelcu nova ljubav vam ulazi u život, Škorpiji slab imunitet

Horoskop za ponedeljak, 1. Septembar Bik opterećen problemina, Strelcu nova ljubav vam ulazi u život, Škorpiji slab imunitet

Alo pre 33 minuta
Ruski naučnici otkrili lek protiv starenja: Novi "hemijski koktel" poboljšava funkcije mozga

Ruski naučnici otkrili lek protiv starenja: Novi "hemijski koktel" poboljšava funkcije mozga

Blic pre 3 sata
Indijski astrolozi predviđaju period preporoda za ova 4 znaka: Od septembra će im sve polaziti za rukom

Indijski astrolozi predviđaju period preporoda za ova 4 znaka: Od septembra će im sve polaziti za rukom

Kurir pre 3 sata
"Čuli smo da mu je razbila pola stana": Komšije o skandalu Ane i Raleta, otkrili gde se pevačica "krije"?!

"Čuli smo da mu je razbila pola stana": Komšije o skandalu Ane i Raleta, otkrili gde se pevačica "krije"?!

Telegraf pre 5 sati
Ruski naučnici otkrili "hemijski koktel" koji usporava starenje mozga

Ruski naučnici otkrili "hemijski koktel" koji usporava starenje mozga

Telegraf pre 4 sati