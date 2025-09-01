Ruski naučnici otkrili lek protiv starenja: Novi "hemijski koktel" poboljšava funkcije mozga

Ruski naučnici saopštili su da su otkrili ''hemijski koktel'' koji može da uspori promene povezane sa starenjem mozga i poboljša funkcije tog organa u starosti.

Naučnici sa Nacionalnog istraživačkog državnog univerziteta Lobačevskog u Nižnjem Novgorodu (NNSU) koristili su pristup zasnovan na konceptu delimičnog ćelijskog reprogramiranja, što je stvorilo efekat podmlađivanja bez rizika povezanih sa potpunim ćelijskim reprogramiranjem, uključujući rizik od razvijanja kancera. Istraživači su koristili ''koktel“ od dva hemijska jedinjenja - RepSox i tranilcipromin (TCP), a eksperiment je sproveden na starijim ženkama miševa.