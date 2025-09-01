Sastaće se sa Si Đinpingom i Putinom: Vučić u Kini od utorka do četvrtka: Prisustvovaće vojnoj paradi i obeležavanju Dana pobede

Predsednik Aleksandar Vučić boraviće u Narodnoj Republici Kini od 2. do 4. septembra, gde će na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija. U Kini će se 3. septembra održati velika vojna parada povodom Dana pobede, na koju su, kako je ranije Peking saopštio pozvani lideri 26 zemalja. (Tanjug)
