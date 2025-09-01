Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Sa polaskom u školu, roditelji đaka prvaka, ali i onih starijih strepe od toga koliko su im deca bezbedna ne samo na putu do učionice, već i u digitalnom svetu. Rešenje za mnoge roditelje je da deca u pametnim telefonima imaju instalirane mobilne aplikacije i pametne satove koji prate dete na svakom koraku. Mogu li ove moderne metode za nadzor da zaštite decu, nude li samo privid sigurnosti, i prelaze li crvenu liniju između roditeljske brige i špijunaže? Evo šta kažu roditelji i stručnjaci kako najbolje

Danas smo svi svedoci da deca već u najranijem uzrastu koriste telefone, tablete i internet, pitanje bezbednosti postaje jedno od ključnih. Zbog toga mnogi roditelji koriste aplikacije putem kojih kontrolišu i ograničavaju koji sadržaj će dozvoliti detetu da prate, ali i aplikacije putem kojih ih bukvalno prete - odnosno znaju u svakom trenutku tačnu lokaciju na kojoj se nalaze. Neki i kažu "da će pratiti svoje dete dokle god je to moguće" kako bi bili sigurni da