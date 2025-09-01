Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Blic pre 1 sat
Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Sa polaskom u školu, roditelji đaka prvaka, ali i onih starijih strepe od toga koliko su im deca bezbedna ne samo na putu do učionice, već i u digitalnom svetu. Rešenje za mnoge roditelje je da deca u pametnim telefonima imaju instalirane mobilne aplikacije i pametne satove koji prate dete na svakom koraku. Mogu li ove moderne metode za nadzor da zaštite decu, nude li samo privid sigurnosti, i prelaze li crvenu liniju između roditeljske brige i špijunaže? Evo šta kažu roditelji i stručnjaci kako najbolje

Danas smo svi svedoci da deca već u najranijem uzrastu koriste telefone, tablete i internet, pitanje bezbednosti postaje jedno od ključnih. Zbog toga mnogi roditelji koriste aplikacije putem kojih kontrolišu i ograničavaju koji sadržaj će dozvoliti detetu da prate, ali i aplikacije putem kojih ih bukvalno prete - odnosno znaju u svakom trenutku tačnu lokaciju na kojoj se nalaze. Neki i kažu "da će pratiti svoje dete dokle god je to moguće" kako bi bili sigurni da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GoogleGuglInternet

Beograd, najnovije vesti »

Evo gde i kada danas možete učiniti dobro i pokazati humanost! Vaše male nekome znači puno!

Evo gde i kada danas možete učiniti dobro i pokazati humanost! Vaše male nekome znači puno!

Kurir pre 13 minuta
Od danas GSP vozi po zimskom redu vožnje: Prestaju sa radom sezonske linije Ada 1–5 i linija 400

Od danas GSP vozi po zimskom redu vožnje: Prestaju sa radom sezonske linije Ada 1–5 i linija 400

Kurir pre 3 minuta
Danas možete dati krv na više mesta u Srbiji, kao i na dobro poznatoj adresi u Beogradu

Danas možete dati krv na više mesta u Srbiji, kao i na dobro poznatoj adresi u Beogradu

Telegraf pre 33 minuta
Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Blic pre 1 sat
Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Satić smartić, gugl femili link, pa i prave špijunske aplikacije: Praćenje dece i roditeljska kontrola: Gde su granice

Blic pre 1 sat