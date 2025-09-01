Skupovi protiv blokada u gotovo 100 mesta širom Srbije: Građani poslali poruke da žele mir i normalan život: Sa njima šetali i ministri (foto/video)

U Srbiji su juče širom zemlje održana okupljanja građana koji se protive blokadama. Građani su se prvi put okupili u velikim gradovima kao što su Beograd, Novi Sad i Kragujevac, ali i u mnogobrojnim manjim mestima. Glavna poruka sa skupova bila je da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da nastave sa normalnim životom - slobodnog kretanja, rada i obrazovanja.

Građani su se okupili u 95 mesta među kojim i u: Rumi, Bačkoj Palanci, Vrnjačkoj Banji, Pirotu, Malom Zvorniku, Vladimircima, Trgovištu, Ubu, Aranđelovcu, Zrenjaninu, Požegi, Loznici, Kraljevu, Staroj Pazovi, Inđiji, Boru, Zaječaru, Bujanovcu, Beloj Palanci, Šidu, Merošini, Obrenovcu, Lebanu, Kučevu, Vranjskoj Banji, Apatinu, Zaječaru, Žablju, Priboju, Prijepolju, Somboru, Srbobranu, Vlasotincu, Kuršumliji, Lučanima, Odžacima, Bojniku, Boleču, Osečini, Aleksincu,