Jak zemljotres na istoku Avganistana: Poginulo najmanje 800 ljudi, više od 2.800 povređeno (VIDEO)

Zemljotres magnitude 6.0 pogodio je kasno sinoć istočni Avganistan blizu pakistanske granice.

Potres je udario u 11.47 po lokalnom vremenu (21.47 po srednjoevropskom vremenu) 27 kilometara istočno od grada Džalalabada u provinciji Nangarhar, saopštio je Američki geološki zavod (USGS). Najmanje 800 ljudi je poginulo, a više od 2.800 je povređeno, saopštili su zvaničnici te zemlje. Bio je na dubini od samo osam kilometara, a plitki potresi imaju tendenciju da izazovu veću štetu, piše agencija AP. „Pokrenuli smo ogromnu akciju spasavanja i mobilisali na