Skupovi protiv blokada: Premijer Macut na skupu u Zemunu, u Novom Sadu došlo do tuče među pristalicama SNS (VIDEO)

Danas pre 57 minuta  |  Danas Online
Širom Srbije večeras je organizovano okupljanje pristalica Srpske napredne stranke (SNS) kao odgovor na blokade i proteste studenata i građana, a u Novom Sadu došlo je i do tuče.

Na profilima SNS na društvenim mrežama ranije je objavljen kolaž fotografija građana i predsednika te partije Miloša Vučevića s porukom „Blokaderi ne mogu da unište ideju, program, duh i veru u ljudima", s Vučevićevim potpisom. Među pristalicama SNS na skupu u Novom Sadu, u jednom trenutku došlo je do tuče. Ona je potrajala nekoliko sekundi među više učesnika skupa, a na kraju je reagovala policija. Velikih broj pripadnika žandarmerije koji je bio raspoređen u
