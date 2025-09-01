Detalji povrede Bogdanovića koji su rastužili Srbiju: Evo šta se desilo sa kapitenom "orlova" na Eurobasketu!

Kurir pre 43 minuta
Detalji povrede Bogdanovića koji su rastužili Srbiju: Evo šta se desilo sa kapitenom "orlova" na Eurobasketu!

Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak od 20.15 igra utakmicu četvrtog kola grupne faze protiv Češke.

Uoči početka utakmice, pred kamere "TV Arena sport" stala je PR reprezentacije Srbije Nina Kolundžija i objasnila kakva je situacija u timu nakon povrede Bogdana Bogdanovića. - Bila su dva teška dana, za nama, nekoliko loših vesti iz reprezentacije, krenulo je sve sa Bogdanom. Negde smo se u početku svi nadali da nije baš to, i to prve večeri u svlačionici doktori su rekli da će biti okej, i on se okej osećao. Kada se probudio, osećao je bol, posle je usledilo sve
Vreme pre 43 minuta
Ozon press pre 8 minuta
Hot sport pre 23 minuta
Hot sport pre 23 minuta
Hot sport pre 23 minuta
Sportski žurnal pre 43 minuta
Sportski žurnal pre 43 minuta
Danas pre 3 minuta
Danas pre 4 sati
Danas pre 4 sati
Danas pre 4 sati
BBC News pre 48 minuta