Žestoka pretnja Izraelu: Sledi kiša dronova i raketa!? Ubistvo premijera pokrenulo lavinu, sledi potpuni haos! (foto)

Vođa jemenskih pobunjenika Huti zapretio je intenziviranjem napada na Izrael."Napadi na Izrael dronovima i raketama će se nastaviti i intenzivirati", rekao je vođa pobunjenika Abdel Malek el Huti u govoru na kanalu Al Masira, dodajući da nedavni izraelski napadi neće dovesti do povlačenja njegovog pokreta.

U subotu je potvrđena smrt premijera pobunjenika Ahmeda Galeba al Rahavija i nekoliko njegovih ministara. Rahavi je najviši zvaničnik pobunjenika za kojeg se zna da je ubijen u napadima od početka rata u Pojasu Gaze između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas u oktobru 2023. godine. Izraelska vojska je u subotu uveče potvrdila da je ubila Rahavija "zajedno sa drugim visokim zvaničnicima" u napadu na objekat u Jemenu u kojem su smešteni "visoki vojni i