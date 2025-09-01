Žestoka pretnja Izraelu: Sledi kiša dronova i raketa!? Ubistvo premijera pokrenulo lavinu, sledi potpuni haos! (foto)

Kurir pre 15 minuta  |  Beta)
Žestoka pretnja Izraelu: Sledi kiša dronova i raketa!? Ubistvo premijera pokrenulo lavinu, sledi potpuni haos! (foto)

Vođa jemenskih pobunjenika Huti zapretio je intenziviranjem napada na Izrael."Napadi na Izrael dronovima i raketama će se nastaviti i intenzivirati", rekao je vođa pobunjenika Abdel Malek el Huti u govoru na kanalu Al Masira, dodajući da nedavni izraelski napadi neće dovesti do povlačenja njegovog pokreta.

U subotu je potvrđena smrt premijera pobunjenika Ahmeda Galeba al Rahavija i nekoliko njegovih ministara. Rahavi je najviši zvaničnik pobunjenika za kojeg se zna da je ubijen u napadima od početka rata u Pojasu Gaze između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamas u oktobru 2023. godine. Izraelska vojska je u subotu uveče potvrdila da je ubila Rahavija "zajedno sa drugim visokim zvaničnicima" u napadu na objekat u Jemenu u kojem su smešteni "visoki vojni i
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

London i dalje planira da prizna Palestinu: Lami: London i dalje planira da prizna Palestinu

London i dalje planira da prizna Palestinu: Lami: London i dalje planira da prizna Palestinu

Blic pre 1 sat
Varnica koja može da izazove verski rat bliskom istoku: Izrael neovlašćeno vrši operacije iskopavanja i rušenja ispod Al Akse…

Varnica koja može da izazove verski rat bliskom istoku: Izrael neovlašćeno vrši operacije iskopavanja i rušenja ispod Al Akse

Večernje novosti pre 1 sat
Fon der Lajen: "Putin je predator, Evropa mora da uloži u odbranu"

Fon der Lajen: "Putin je predator, Evropa mora da uloži u odbranu"

Telegraf pre 1 sat
Izraelska vojska: Ciljaćemo lidere Hamasa i u inostranstvu

Izraelska vojska: Ciljaćemo lidere Hamasa i u inostranstvu

Danas pre 2 sata
Tramp vrši pritiska na Netanjahua: Želi da što pre porazi Hamas: "Mogu da budu potučeni"

Tramp vrši pritiska na Netanjahua: Želi da što pre porazi Hamas: "Mogu da budu potučeni"

Blic pre 2 sata
Makronova odluka da prizna palestinsku državu razljutila Izrael i SAD

Makronova odluka da prizna palestinsku državu razljutila Izrael i SAD

Danas pre 3 sata
Merc isključio povećanje poreza uprkos budžetskom deficitu

Merc isključio povećanje poreza uprkos budžetskom deficitu

Danas pre 7 sati

Ključne reči

IzraelHamasNECUbistvo premijeraGazaPojas Gazehuti

Svet, najnovije vesti »

"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

"Žedni osvete": Medvedev: Izveštaji o ruskim akcijama, loše vesti za Merca i Makrona

Blic pre 25 minuta
Žestoka pretnja Izraelu: Sledi kiša dronova i raketa!? Ubistvo premijera pokrenulo lavinu, sledi potpuni haos! (foto)

Žestoka pretnja Izraelu: Sledi kiša dronova i raketa!? Ubistvo premijera pokrenulo lavinu, sledi potpuni haos! (foto)

Kurir pre 15 minuta
Misterija na Crvenom moru: Nepoznati projektil pao blizu broda u blizini jugozapadne obale Saudijske Arabije

Misterija na Crvenom moru: Nepoznati projektil pao blizu broda u blizini jugozapadne obale Saudijske Arabije

Blic pre 55 minuta
"Uništavamo okupatora": Zelenski: Ukrajinska vojska aktivno brani važne položaje u Donjecku

"Uništavamo okupatora": Zelenski: Ukrajinska vojska aktivno brani važne položaje u Donjecku

Blic pre 40 minuta
London i dalje planira da prizna Palestinu: Lami: London i dalje planira da prizna Palestinu

London i dalje planira da prizna Palestinu: Lami: London i dalje planira da prizna Palestinu

Blic pre 1 sat