Kineski lider Si Đinping je u ponedeljak prikriveno kritikovao Sjedinjene Države, navodeći „prakse maltretiranja“ i predstavljajući svoju zemlju kao novog svetskog lidera svetske. "Kućna pravila nekoliko zemalja ne bi trebalo nametati drugima“, rekao je Si Đinping pred više od 20 svetskih lidera okupljenih na dvodnevnom samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), organizovanom da istakne globalno liderstvo Kine i njeno blisko i trajno partnerstvo sa Rusijom,