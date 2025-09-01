BLOG UŽIVO „Ko je kriv što Sara Firić danas neće poći u školu“: Emotivne poruke iz komemorativnih šetnji u Novom Sadu i Beogradu

Nova pre 19 minuta  |  Autor: Jelena Bulajić
BLOG UŽIVO „Ko je kriv što Sara Firić danas neće poći u školu“: Emotivne poruke iz komemorativnih šetnji u Novom Sadu i…

Danas, 1. septembra, kada zvanično počinje nova školska godina, učenici srednjih škola iz više gradova Srbije, uz podršku roditelja, nastavnika i studenata u blokadi, izlaze na ulice kako bi obeležili 10 meseci od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je pad nadstrešnice odneo 16 života, među njima i dvoje dece.

Sve detalje sa velikog protesta pratite uživo na našem blogu. U Vršcu je takođe večeras održan komemorativni skup sećanja na 16 žrtava koje je ubila nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu. Vršac, 16 minuta tišine. #rukesuvamkrvave #vrsac #protest pic.twitter.com/7rVsjeaH6L Sve vreme ovog protesta, kao i svih prethodnih u prvim redovima je Dijana Hrka, čiji sin je jedna od žrtava nadstrešnice. Njen susret sa studentima, a sada i srednjoškolcima je uvek vrlo
