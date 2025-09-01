Putin: Ovu krizu je izazvao Zapad

Nova pre 40 minuta  |  Autor: Beta
Putin: Ovu krizu je izazvao Zapad
Ruski predsednik Vladimir Putin je danas na samitu Šangajske organizacije za saradnju koja se održava u Tjanđinu u Kini, govoreći o ofanzivi njegove zemlje u Ukrajini, još jednom optužio Zapad da je pokrenuo taj sukob. „Ova kriza nije pokrenuta napadom Rusije na Ukrajinu, ona je rezultat državnog udara u Ukrajini koji je podržao i izazvao Zapad“, rekao je Putin na tom regionalnom samitu. Izjava se odnosi na proevropske proteste Majdan u Ukrajini 2014. godine u
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Na Šangajskom samitu Putin okrivio Zapad za rat u Ukrajini

Na Šangajskom samitu Putin okrivio Zapad za rat u Ukrajini

Slobodna Evropa pre 1 sat
Putin na regionalnom samitu u Kini branio ofanzivu u Ukrajini i okrivio Zapad

Putin na regionalnom samitu u Kini branio ofanzivu u Ukrajini i okrivio Zapad

NIN pre 1 sat
Putin tvrdi da je rat u Ukrajini nije pokrenula Rusija! Na samitu ŠOS u Kini poručio da je "kriza rezultat državnog udara koji…

Putin tvrdi da je rat u Ukrajini nije pokrenula Rusija! Na samitu ŠOS u Kini poručio da je "kriza rezultat državnog udara koji je izazvao Zapad"

Kurir pre 35 minuta
Putin: Moraju biti uklonjeni koreni ukrajinske krize; Zelenski: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Parubija

Putin: Moraju biti uklonjeni koreni ukrajinske krize; Zelenski: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Parubija

RTS pre 1 sat
"Ova kriza nije izazvana ruskim napadom na Ukrajinu": Putin ponovo šokirao, okrivio Zapad za rat

"Ova kriza nije izazvana ruskim napadom na Ukrajinu": Putin ponovo šokirao, okrivio Zapad za rat

Mondo pre 59 minuta
Putin na regionalnom samitu u Kini: Dva su uzroka ofanzive na Ukrajinu

Putin na regionalnom samitu u Kini: Dva su uzroka ofanzive na Ukrajinu

Danas pre 1 sat
Putin na samitu ŠOS: Samit na Aljasci otvara put miru u Ukrajini

Putin na samitu ŠOS: Samit na Aljasci otvara put miru u Ukrajini

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaKinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Stotine mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

Stotine mrtvih u zemljotresu u Avganistanu, kažu vlasti

BBC News pre 0 minuta
Najmanje pet osoba poginulo u padu vojnog helikoptera u Pakistanu

Najmanje pet osoba poginulo u padu vojnog helikoptera u Pakistanu

RTV pre 5 minuta
Zelenski: Uhapšena osoba osumnjičena za ubistvo bivšeg predsednika ukrajinskog parlamenta

Zelenski: Uhapšena osoba osumnjičena za ubistvo bivšeg predsednika ukrajinskog parlamenta

Nova pre 10 minuta
„Makron da planira ostavku“: Francuska vlada na ivici pada, zemlja pred masovnim protestima

„Makron da planira ostavku“: Francuska vlada na ivici pada, zemlja pred masovnim protestima

Nova pre 0 minuta
Pale se alarmi u Njujorku, šangaju, Londonu! Neoborivi dokazi pokazuju da je možda već prekasno: "Potcenjujemo brzinu kojom se…

Pale se alarmi u Njujorku, šangaju, Londonu! Neoborivi dokazi pokazuju da je možda već prekasno: "Potcenjujemo brzinu kojom se menja!"

Blic pre 10 minuta