Putin: Ovu krizu je izazvao Zapad

Ruski predsednik Vladimir Putin je danas na samitu Šangajske organizacije za saradnju koja se održava u Tjanđinu u Kini, govoreći o ofanzivi njegove zemlje u Ukrajini, još jednom optužio Zapad da je pokrenuo taj sukob. „Ova kriza nije pokrenuta napadom Rusije na Ukrajinu, ona je rezultat državnog udara u Ukrajini koji je podržao i izazvao Zapad“, rekao je Putin na tom regionalnom samitu. Izjava se odnosi na proevropske proteste Majdan u Ukrajini 2014. godine u