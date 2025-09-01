VIDEO Amerikanac se poklonio Novaku kao niko pre: Fricu je Đoković nemoguća misija, ali nije naseo na provokaciju da ga proziva

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
VIDEO Amerikanac se poklonio Novaku kao niko pre: Fricu je Đoković nemoguća misija, ali nije naseo na provokaciju da ga proziva…

Tejlor Fric je savladao Tomaša Mahača sa 6:4, 6:3, 6:3 i izborio plasman u četvrtfinale gde ga još jednom čeka Novak Đoković, a tim povodom nije štedeo komplimente na njegov račun.

Ima 0-10 protiv Novaka Đokovića, pa je navijače zanimalo da li će pitati Koko Gof za savet jer je ona imala 0-7, a onda je na narednih osam mečeva stigla do 4-4. „Način na koji to mogu da preokrenem je da postanem bolji igrač. Mislim da bi Koko rekla istu stvar, samo je bila bolja u tenisu kada je počela da preokreće međusobni učinak. Ne mislim o svim porazima od Novaka, od pre pet godina… Bio sam nigde blizu nivoa igrača koji sam danas. Kada mislim, samo je sveže
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Đoković: Ne podsećajte me na to molim vas

Đoković: Ne podsećajte me na to molim vas

Sportski žurnal pre 27 minuta
Moja ćerka zbog toga nije srećna! Novak prekinuo pitanje: Nemojte da me podsećate na to

Moja ćerka zbog toga nije srećna! Novak prekinuo pitanje: Nemojte da me podsećate na to

Story pre 46 minuta
Novak otvorio dušu: Sanjam da osvojim 25. Grend slem u karijeri

Novak otvorio dušu: Sanjam da osvojim 25. Grend slem u karijeri

Euronews pre 1 sat
Đoković: Najbolji meč na turniru do sada

Đoković: Najbolji meč na turniru do sada

Radio sto plus pre 1 sat
FOTO Ko je lepotica koja je iz lože gledala Novaka: Sedela do legende fudbala, a kamera je odmah snimila

FOTO Ko je lepotica koja je iz lože gledala Novaka: Sedela do legende fudbala, a kamera je odmah snimila

Nova pre 2 sata
Đoković srušio još jedan federerov rekord: Verovalo se da ovo niko nikada neće postići

Đoković srušio još jedan federerov rekord: Verovalo se da ovo niko nikada neće postići

Kurir pre 2 sata
Novak pomera granice: Postao najstariji teniser kom je ovo pošlo za rukom

Novak pomera granice: Postao najstariji teniser kom je ovo pošlo za rukom

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisNemoguća misija

Sport, najnovije vesti »

ZONA ISTOK: Balkanski ubedljiv u derbiju! Gnjilčani sve bolji, namučili domaćina! Prva pobeda Lužnice, "Rajko" poražen

ZONA ISTOK: Balkanski ubedljiv u derbiju! Gnjilčani sve bolji, namučili domaćina! Prva pobeda Lužnice, "Rajko" poražen

Plus online pre 7 minuta
Đokovićeva želja: Četvrtfinale US Opena kao poklon ćerki za rođendan

Đokovićeva želja: Četvrtfinale US Opena kao poklon ćerki za rođendan

BBC News pre 37 minuta
Boks: Đorđe Đorić i Melinda Utaši osvajači "Vojvođanske zlatne rukavice"

Boks: Đorđe Đorić i Melinda Utaši osvajači "Vojvođanske zlatne rukavice"

RTV pre 37 minuta
Stojković: Ne interesuje me Engleska, mislim samo na Letoniju

Stojković: Ne interesuje me Engleska, mislim samo na Letoniju

RTS pre 7 minuta
Zvezda našla zamenu za Krunića, Grujićev ljuti rival uskoro na "Marakani"

Zvezda našla zamenu za Krunića, Grujićev ljuti rival uskoro na "Marakani"

Sportske.net pre 32 minuta