VIDEO Amerikanac se poklonio Novaku kao niko pre: Fricu je Đoković nemoguća misija, ali nije naseo na provokaciju da ga proziva…

Tejlor Fric je savladao Tomaša Mahača sa 6:4, 6:3, 6:3 i izborio plasman u četvrtfinale gde ga još jednom čeka Novak Đoković, a tim povodom nije štedeo komplimente na njegov račun.

Ima 0-10 protiv Novaka Đokovića, pa je navijače zanimalo da li će pitati Koko Gof za savet jer je ona imala 0-7, a onda je na narednih osam mečeva stigla do 4-4. „Način na koji to mogu da preokrenem je da postanem bolji igrač. Mislim da bi Koko rekla istu stvar, samo je bila bolja u tenisu kada je počela da preokreće međusobni učinak. Ne mislim o svim porazima od Novaka, od pre pet godina… Bio sam nigde blizu nivoa igrača koji sam danas. Kada mislim, samo je sveže