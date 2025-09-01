Nema suštinskih razlika između iznetih predloga i planova Vlade Srbije

Radar pre 53 minuta  |  Radar
Nema suštinskih razlika između iznetih predloga i planova Vlade Srbije

Prethodno izneti podaci za najveći deo javnosti nisu ništa nepoznato niti novo. Jedini razlog da se na njih na ovaj način podseti jeste njihovo očigledno odsustvo iz osvrta na aktuelne javne politike u oblasti energetike, koji su objavili autori dokumenta „Društveni dogovor“, a ono što je izneto u medijima se u velikoj meri poklapa sa tekućim i planiranim aktivnostima Vlade Srbije

Povodom teksta „ Šta su interesi građana i zadaci nove vlasti“, objavljenog u nedeljniku „Radar“ 21. avgusta 2025. godine i na portalu Radar.nova.rs Prethodne sedmice objavljen je dokument „Društveni dogovor“ koji su izradili članovi Odbora za energetiku Srpske akademije nauka i umetnosti (dokument je u medijima objavljen, kako je navedeno, uz saglasnost predsednika Odbora za energetiku SANU Slobodana Vukosavića, a da pritom svoju saglasnost nisu dali svi članovi
Otvori na radar.rs

Vlada Srbije »

Aleksandar protiv Jorgovanke

Aleksandar protiv Jorgovanke

Radar pre 53 minuta
Novi set ekonomskih mera u Srbiji – hoće li potrošači već u ponedeljak videti njihov efekat na računima

Novi set ekonomskih mera u Srbiji – hoće li potrošači već u ponedeljak videti njihov efekat na računima

RTS pre 2 sata
Od sutra nove cene u prodavnicama Marže ograničene na 20 odsto, stižu stroge kazne za kršenje!

Od sutra nove cene u prodavnicama Marže ograničene na 20 odsto, stižu stroge kazne za kršenje!

Alo pre 4 sati
"Kakav bre Divac, izvedi ekipu na teren": Svetislav Pešić je odmah znao da će on biti kapiten

"Kakav bre Divac, izvedi ekipu na teren": Svetislav Pešić je odmah znao da će on biti kapiten

Mondo pre 6 sati
Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe

Od sutra se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe

RTV pre 7 sati
Sutra stupa na snagu Uredba o ograničenju marži: Na koje proizvode se odnosi

Sutra stupa na snagu Uredba o ograničenju marži: Na koje proizvode se odnosi

Danas pre 9 sati
Od sutra jeftinije osnovne namirnice: Evo kompletnog spiska proizvoda i primera cena

Od sutra jeftinije osnovne namirnice: Evo kompletnog spiska proizvoda i primera cena

Ozon pre 9 sati
Vlada Srbije »

Ključne reči

Vlada Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Aleksandar protiv Jorgovanke

Aleksandar protiv Jorgovanke

Radar pre 53 minuta
Nema suštinskih razlika između iznetih predloga i planova Vlade Srbije

Nema suštinskih razlika između iznetih predloga i planova Vlade Srbije

Radar pre 53 minuta
Metro u Beogradu: Zašto radovi još nisu „u punom jeku“ i koliko puta je najavljivan dolazak „krtica“

Metro u Beogradu: Zašto radovi još nisu „u punom jeku“ i koliko puta je najavljivan dolazak „krtica“

Danas pre 6 sati
Milijarde evra zaglavljene: Banke hitno reagovale na propust sistema za proveru prevara

Milijarde evra zaglavljene: Banke hitno reagovale na propust sistema za proveru prevara

Kurir pre 1 sat
"Expo 2027 je događaj koji može da promeni način na koji svet vidi Srbiju" Svetski stručnjak Rohan: Nije to još jedan događaj…

"Expo 2027 je događaj koji može da promeni način na koji svet vidi Srbiju" Svetski stručnjak Rohan: Nije to još jedan događaj u kalendaru, već prekretnica!

Kurir pre 1 sat