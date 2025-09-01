Nema suštinskih razlika između iznetih predloga i planova Vlade Srbije

Prethodno izneti podaci za najveći deo javnosti nisu ništa nepoznato niti novo. Jedini razlog da se na njih na ovaj način podseti jeste njihovo očigledno odsustvo iz osvrta na aktuelne javne politike u oblasti energetike, koji su objavili autori dokumenta „Društveni dogovor“, a ono što je izneto u medijima se u velikoj meri poklapa sa tekućim i planiranim aktivnostima Vlade Srbije

Povodom teksta „ Šta su interesi građana i zadaci nove vlasti“, objavljenog u nedeljniku „Radar“ 21. avgusta 2025. godine i na portalu Radar.nova.rs Prethodne sedmice objavljen je dokument „Društveni dogovor“ koji su izradili članovi Odbora za energetiku Srpske akademije nauka i umetnosti (dokument je u medijima objavljen, kako je navedeno, uz saglasnost predsednika Odbora za energetiku SANU Slobodana Vukosavića, a da pritom svoju saglasnost nisu dali svi članovi