Košarkaši Srbije večeras protiv Čeha na Evropskom prvenstvu

Radio 021 pre 23 minuta  |  Tanjug
Košarkaši Srbije večeras u Rigi igraju meč četvrtog kola A grupe na šampionatu Evrope protiv selekcije Češke.

Srpski tim ima maksimalnih 3-0, dok su Česi bez pobede 0-3. Srbija je juče definitivno ostala bez povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića, selektor Svetislav Pešić otkazao je trening i ekipa će protiv Čeha pokušati da napravi najbolju uvertiru za ono što sledi, a to je duel sa Turcima za prvo mesto u grupi 3. septembra, a potom i nokaut fazu šampionata. Večerašnji meč Srbije i Češke igraće se od 20.15 časova.
