Pešić: Želeli smo da odigramo u nekom drugačijem sastavu i isprobamo neke kombinacije

“Najvažnija je pobeda, ali na ovom turniru je bitno da popravimo neke stvari.

Generalno u odbrani i napadu, želeli smo da vidimo i kako je igrati u nekom drugačijem sastavu. Dobio je i (Vasilije) Micić više minuta. Želeli smo da vidimo kako možemo da kombinujemo neke situacije, neke specijale u napadu. Želeli smo da odigramo i neke pik-en-rol akcije”, naveo je Pešić na konferenciji za novinare. Reprezentacija Srbije je večeras u Rigi pobedila selekciju Češke 82:60, u utakmici četvrtog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu. “Češka je nezgodan