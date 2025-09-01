Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, komemorativni skupovi u više gradova

RTS pre 49 minuta
Deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, komemorativni skupovi u više gradova

Navršilo se deset meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 16 osoba i jednu teško povredila. Studenti i građani komemorativnim skupovima i šetnjama odaju poštu nastradalima u više gradova Srbije. U Beogradu su se studenti i građani iz više pravaca uputili ka Savskom trgu odakle su krenuli u komemorativnu šetnju. Skupovi se održavaju u Kruševcu, Kragujevcu, Kraljevu, Pančevu, Subotici, Valjevu...

Kolona u Beogradu stigla do zgrade RTS-a Kolona studenata, učenika srednjih škola i drugih građana u Beogradu stigla je do zgrade Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici. Nastaviće, Svetogorskom ulicom, ka Trgu republike, krajnjoj tački večerašnjeg skupa. Odavanje pošte i šetnja u Kragujevcu Pod sloganom "Srednjoškolci pamte ", deo građana, studenata u učenika srednjih škola, okupio se na Đačkom trgu ispred Prve kragujevačke gimnazije. Povod za protest na koji su
NIN pre 1 sat
