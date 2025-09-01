Počinje drugi upisni rok na Univerzitetu u Beogradu — slobodna mesta i na budžetu i za samofinansirajuće studente

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje danas i trajaće do 16. septembra. U ovom roku dostupno je 4.325 mesta – 2.210 na teret budžeta i 2.115 za samofinansirajuće studente.

Kako je Univerzitet u Beogradu saopštio posle prvog upisnog roka, za drugi upisni rok preostalo je 4.325 mesta, od kojih je 2.210 mesta za studente koji će biti upisani na budžetu i 2.115 mesta za samofinansirajuće studente. U prvom upisnom roku upisana su 10.984 studenta, od kojih je 7.592 upisano na teret budžeta, a 3.392 kao samofinansirajući studenti. Po programu afirmativnih mera (studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti) upisana su 72 studenta. U