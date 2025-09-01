Stojković: Ne interesuje me Engleska, mislim samo na Letoniju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi rekao je pred nove izazove u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo da misli isključivo na utakmicu protiv Letonije i dodao da ga ne interesuju priče o Engleskoj.

Srbija će prvo u subotu gostovati u Letoniji, dok će tri dana kasnije na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Englesku. Stojković je na konferenciji za medije izjavio da trenutno razmišlja samo o utakmici sa Letonijom. "Englezi su zabranjena tema, o tome se ne priča. Ne interesuju me. Interesuje me Letonija i sve što se bude dešavalo o toj utakmici, kad se završi u Rigi, onda ćemo pričati o Englezima. Cilj je da osvojimo tri boda u Rigi i fokus je isključivo na tom