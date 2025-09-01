Zvezda prodala igrača u Premijer ligu za 15 miliona evra

Fudbalski klub Crvena zvezda je saopštio da je doskorašnji prvotimac i defanzivac tima Veljko Milosavljević novi član engleskog Bornmuta.

Milosavljević, koji je prošao omladinsku školu crveno-belih, odigrao je 42 utakmice za prvi tim i postigao jedan gol. Iznos transfera je 15 miliona evra. "Veljo, hvala i želimo ti sreću u nastavku karijere", poručili su iz beogradskog kluba na zvaničnom sajtu. Mladi štoper je debitovao za prvi tim Zvezde u oktobru 2023. godine, na utakmici Kupa Srbije protiv Trajala, kada je ušao u igru u 79. minutu umesto Aleksandra Dragovića. Time je postao treći najmlađi