Na graničnim pralazima teretna vozila čekaju i do dva sata

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije, teretna vozila čekaju i do dva sata da izađu iz zemlje na prelazima Kelebija, Batrovci i Šid, saopšteno je jutros iz AMSS.

Putnička vozila čekaju na izlazu na prelazu Preševo 55 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema poslednjim informacijama JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava da se zbog završetka letnjeg odmora za mnoge sugrađane i početka nove školske godine može očekivati pojačan saobraćaj unutar gradova, a posebno u jutarnjim i