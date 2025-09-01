Poštanska: Od danas manje kamate za radnike s platom do 100.000 dinara i sve penzionere

BEOGRAD - Banka Poštanska štedionica (BPŠ) će od danas sniziti kamatne stope na kredite za zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara i za penzionere bez obzira na visinu primanja, saopštila je BPŠ i navela da je u skladu sa supervizorskim očekivanjima Narodne banke Srbije (NBS) donela odluku da snizi kamatne stope i to još povoljnije od očekivanih.

Tako će kamatna stopa za gotovinske kredite do milion dinara biti spuštena sa 6,99 na 5,99 odsto, dok će za potrošačke kredite istog iznosa kamatna stopa iznositi 5,99 umesto dosadašnjih 7,50 odsto, a očekivana minimalna kamatna stopa je 7,50 odsto. Kamatna stopa za refinansirajuće kredite će biti spuštena sa 7,77 na 6,45 odsto a kod ovih kredita je očekivana najmanja kamatna stopa 7,50 odsto. Kada je reč o gotovinskim kreditima do 1.000.000 dinara i