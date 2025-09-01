Bio je 6. teniser sveta, a onda je "nestao", sada se vratio nikada jači i igraće četvrtfinale US Opena

Šesti učesnik četvrtfinala US Opena poznat je, nakon što je Feliks Ože-Alijasim upisao neočekivano laku pobedu protiv Andreja Rubljova 3-0, po setovima 7:5, 6;3, 6:4.

Kanađanin je razbio Rusa, u pravom smislu te reči. Meč je trajao dva sata i sedamnaest minuta, Ože-Alijasim je na svoj servis odigrao jedan od najstabilnijih mečeva na Grend slemovima ove godine i to je bio pravi recept kako bi se nervozni Rubljov porazio. U pšrvom setu je Kanađanin ispustio brejk prednosti iz trećeg gema u osmom, ali je posle kilometarskog dvanaestog poveo 1-0. U druga dva seta je kombinovano spasio svega tri brejk šanse Rusa, iskoristio svoje dve