Evo gde možete da gledate uživo TV prenos utakmice Srbija - Češka na Eurobasketu

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs
Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak od 20 časova i 15 minuta igra četvrtu utakmicu na Eurobasketu u Rigi, a protivnik će joj biti selekcija Češke.

Izabranici Svetislava Pešića su u dosadašnjem delu turnira redom pobeđivali Estoniju, Portugal i Letoniju, dok je naš naredni rival zabeležio tri poraza i najveći je autsajder u grupi A. Portugal je prvo ubedljivo slavio protiv Čeha, da bi isto učinili Turska i Estonija. Podsetimo, Orlovi će do kraja šampionata igrati bez Bogdana Bogdanovića. Kapiten naše selekcije doživeo je rupturu mišića zadnje lože i neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u borbi za zlatnu
Raspored Evrobasket 6. dan: Srbija ide po četvrtu, a Crna Gora po prvu pobedu

Danas pre 1 sat
Orlovi bez kapitena protiv Češke, vreme je da još neko preuzme odgovornost

RTS pre 26 minuta
Pešićevi orlovi jure i četvrtu pobedu na eurobasketu: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija- Češka

Kurir pre 1 sat
Svetislav PešićEurobasketČeškaEstonijaPortugalTurskaKosarkaska reprezentacija srbije

