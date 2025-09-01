Evo gde možete da gledate uživo TV prenos utakmice Srbija - Češka na Eurobasketu

Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak od 20 časova i 15 minuta igra četvrtu utakmicu na Eurobasketu u Rigi, a protivnik će joj biti selekcija Češke.

Izabranici Svetislava Pešića su u dosadašnjem delu turnira redom pobeđivali Estoniju, Portugal i Letoniju, dok je naš naredni rival zabeležio tri poraza i najveći je autsajder u grupi A. Portugal je prvo ubedljivo slavio protiv Čeha, da bi isto učinili Turska i Estonija. Podsetimo, Orlovi će do kraja šampionata igrati bez Bogdana Bogdanovića. Kapiten naše selekcije doživeo je rupturu mišića zadnje lože i neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u borbi za zlatnu