Frica pitali kako protiv Đokovića i skora 0:10, on pomenuo jednu teniserku: "Verovatno bi mi rekla..."

Amerikanac Tejlor Fric ponovo će ukrstiti rekete sa Novakom Đokovićem, ovog puta u četvrtfinalu US Opena 2025, a meč će biti njihov 11. međusobni duel.

Do sada – Đoković vodi ubedljivo sa 10:0, ali Fric veruje da stvari ipak mogu da se promene. Na konferenciji za medije posle plasmana u četvrtfinale, Fric je upitan da li i kako planira da preokrene poražavajući skor protiv Đokovića. Novinar je kao primer naveo Koko Gaf, koja je uspela da smanji negativan skor protiv Ige Švjontek sa 11:1 na 11:4, pobedivši u poslednja tri duela. - Mislim da je način da preokreneš ovakav skor, jednostavno da postaneš bolji igrač.