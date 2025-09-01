Ju-Es open! Novak Đoković pregazio Nemca i zakazao spektakularno četvrtfinale

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Ju-Es opena pobedom nad Nemcem Janom-Lenardom Štrufom rezultatom 3:0, po setovima 6:3, 6:3 i 6:2.

FOTO: Tanjug/AP/Frank Franklin II Đoković je za manje od dva sata uspeo da savlada 144. igrača sveta i nastavi pohod ka osvajanju 25. grend slema u karijeri. Očekivalo se da bi Štruf nakon velike pobede protiv Frensisa Tijafoa mogao da pruži značajniji otpor, ali nije imao šanse u susretu sa sedmim teniserom sveta. Đoković je duel započeo sa dva brejka i prednošću od 4:0 u prvom setu, te Štrufu nije pomoglo ni to što je u petom gemu oduzeo servis rivalu. Srpski