Strašna Nemačka uplašila i Srbiju: Šta uradi svetski šampion na Evrobasketu...

Strašna Nemačka uplašila i Srbiju: Šta uradi svetski šampion na Evrobasketu...

U 4. kolu grupe B Nemačka je pobedila Veliku Britaniju sa 120:57.

Foto: EPA-EFE/Jussi Eskola Od samog starta meča jasno su Nemci stavili doznanja ekipi Velike Britanije da se apsolutno ništa neće pitati na ovom meču. Domaćini su već u prvoj četvrtini stvorili dvocifrenu prednost, koju su do kraja meča samo povećavali. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Tristan Da Silva sa 22 poena, Denis Šruder sa 19 i Franc Vagner sa dabl-dabl učinkom od 18 poena i 10 asistencija, od čega je čak šest asistencija podelio u prvoj deonici.
