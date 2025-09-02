Nestvarne scene na "Ešu" - Siner uništio Bublika! VIDEO

B92 pre 1 sat
Nestvarne scene na "Ešu" - Siner uništio Bublika! VIDEO

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale US opena izuzetno ubedljivom pobedom nad Aleksanderom Bublikom.

Siner je Bublika savladao nikad lakše, sa 3-0 u setovima posle tek nešto više od sat i 20 minuta tenisa – 6:1, 6:1, 6:1. Italijan je time popravio H2H protiv Kazahstanca na 5-2, a ujedno mu se i osvetio za poraz u Haleu u njihovom prethodnom duelu. Najbolji teniser planete je u ovom meču demonstrirao silu, ali je protivnik sa druge strane mreže odigrao jedan od najgorih mečeva ove sezone, uz nekoliko izlaženja u cirkusko ponašanje. Međutim, sve je to bilo najviše
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Antiklimaks: Siner uništio nezainteresovanog Bublika

Antiklimaks: Siner uništio nezainteresovanog Bublika

Sport klub pre 1 sat
Epska katastrofa i Siner u četvrtfinalu US Opena: Bublik rekreativno došao, ovakvo brukanje se ne pamti!

Epska katastrofa i Siner u četvrtfinalu US Opena: Bublik rekreativno došao, ovakvo brukanje se ne pamti!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisUS OpenJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Nestvarne scene na "Ešu" - Siner uništio Bublika! VIDEO

Nestvarne scene na "Ešu" - Siner uništio Bublika! VIDEO

B92 pre 1 sat
Antiklimaks: Siner uništio nezainteresovanog Bublika

Antiklimaks: Siner uništio nezainteresovanog Bublika

Sport klub pre 1 sat
Epska katastrofa i Siner u četvrtfinalu US Opena: Bublik rekreativno došao, ovakvo brukanje se ne pamti!

Epska katastrofa i Siner u četvrtfinalu US Opena: Bublik rekreativno došao, ovakvo brukanje se ne pamti!

Telegraf pre 1 sat
Iga Švjontek u četvrtfinalu Ju Es opena

Iga Švjontek u četvrtfinalu Ju Es opena

Danas pre 4 sati
Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Turske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Danas pre 9 sati