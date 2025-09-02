Zvanično: Grujić kod Nikolića i Jovića! FOTO

Srpski fudbaler Marko Grujić novi je igrač AEK-a iz Atine, saopštio je grčki klub.

Grujić (29) je u AEK došao kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Portom, za koji je igrao u prethodnih pet sezona. Grčki klub nije naveo detalje ugovora srpskog veziste, koji će u AEK-u nositi dres sa brojem četiri. Grujić je profesionalnu karijeru započeo u Crvenoj zvezdi, iz koje je 2016. godine prešao u Liverpul. Kao član Liverpula je igrao na pozajmicama u Kardif sitiju i Herti, da bi nakon samo 16 odigranih utakmica za engleski klub 2020.