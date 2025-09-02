Šetnje, tišina i bele ruže: U Srbiji obeleženo deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

BBC News pre 1 sat

Reuters

Prvi septembar je dan kada se đaci vraćaju u školske klupe posle letnjeg raspusta, ali godinama u Srbiji ga obeležavaju štrajkovi i protesti prosvetnih radnika nezadovoljnih platama.

U Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima Srbije održani su protesti u organizaciji srednjoškolaca, uz podršku grupa studenata koji mesecima blokiraju fakultete i organizuju skupove na ulicama širom Srbije.

Šetnje su održane i u Kragujevcu, Leskovcu, Subotici, Paraćinu, Valjevu i Aleksincu.

Incidenti su zabeleženi jedino u Novom Sadu gde je po završetku šetnje policija intervenisala kod Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF), navodi lokalni medij 021.

Novosadska policija tvrdi da je u kasnim večernjim satima u ponedeljak uveče „blagovremeno i profesionalno reagovala prema većoj grupi od oko 280 ljudi koja se, posle neprijavljene šetnje ulicama Novog Sada, ciljano okupila ispred glavnog ulaza u DIF sa namerom da nasilno uđe u prostorije fakulteta".

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) tvrde i da su se demonstranti oglušili o pozive da se raziđu i da su policajce gađali topovskim udarima, kamenicama i ciglama.

„Povređen je jedan policijski službenik, koji je pogođen ciglom u glavu", kažu iz MUP-a.

Na poziv srednjoškolaca i studenata u Beogradu je organizovana protestna šetnja centralnim gradskim ulicama.

„Tu smo da sačuvamo znanje i iskustvo koje se pruža u osnovnim i srednjim školama.

„Počela je represija na nastavnike i profesore, hoćemo da ukažemo na to i zahtevamo da se zaustavi.

„Umorni smo, ali se vraćamo ponovo u borbu", kaže Milica Marković, apsolvent Mašinskog fakultata u Beogradu.

Pogledajte snimke iz Beograda i Novog Sada

Povod za protest je obeležavanje 10 meseci od pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi, a još jedna žena teško povređena.

Slogan protesta u Beogradu je „Srednjoškolci pamte - svi smo ispod nadstrešnice".

Novosadska tragedija bila je okidač za antivladine demonstracije koje sporadično traju i danas, a omasovile su se kada su im se priključili studenti iz cele Srbije koji i dalje blokiraju neke fakultete.

U Novom Sadu, drugom najvećem gradu u Srbiji, i u drugim gradovima i mestima u , odata je pošta poginulima u padu nadstrešnice.

BBC/Grujica Andrić

U Beogradu šetnja završena na Trgu republike

BBC/Grujica Andrić Demonstranti u blizini Skupštine Srbije

Protestna šetnja u Beogradu protekla je u miru, nisu se čule pištaljke i vuvuzele, a vijorile su se zastave, uglavnom fakulteta i škola čiji su đaci bili na skupu, javio je Grujica Andrić, reporter BBC na srpskom.

Demonstranti su prošli i pored Skupštine Srbije u centru Beograda, u čijoj se blizini mesecima nalazi kamp u kojem su ljudi koji za sebe kažu da su protiv blokada fakulteta i da „žele da uče".

Osim nekoliko zvižduka i malo dobacivanja, prolazak demonstranata pored parka je uglavnom prolazio u miru.

Na početku šetnje, kako je padao mrak, sve veći broj ljudi se slivao ka Savskom trgu ispred Železničke stanice.

Na skupu su pročitana imena svih žrtava sa železničke stanice u Novom Sadu.

Uz ime svakog stradalog jedan srednjoškolac je proneo kroz masu belu ružu.

BBC/Grujica Andrić

BBC/Lazara Marinković

Pogledajte video iz Novog Sada: Odavanje pošte poginulima u padu nadstrešnice

U Novom Sadu napetosti i šetnja

BBC/Svetlana Paramentić Šetnja u Novom Sadu

I novosadski srednjoškolci organizovali su protest u kampusu Univerziteta.

Kao i svakog prvog dana u mesecu, od 1. novembra, Novosađani su krenuli u komemorativnu šetnju koja je završena ispred Železničke stanice.

Šetali su duž Bulevara oslobođenja, glavnog u drugom najvećem gradu u Srbiji, predvođeni traktorima, iza kojih je išla devojka sa vencem u rukama.

Bilo je tiho, čuli su se razgovori, ali ne i pištaljke i buka, javila je Svetlana Paramentić, BBC reporterka BBC iz Novog Sada.

U prvim redovima demonstranti su nosili transparent posvećen Nemanji Komaru, srednjoškolcu koji je poginuo ispod nadstrešnice.

„Deset meseci od pada nadstrešnice obeleženo je tako što je Patrik Drid, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje zajedno sa policijom i batinašima upao na fakultet.

„Ovih deset meseci je bilo turbulentno, plakali smo, smejali se, vozili bicikle, trčali, pešačili.

„Hapsili su nas, dobijali smo batine, ali borimo se za pravdu i borićemo se za pravdu", kaže Vuk Mitković, student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

BBC/Svetlana Paramentić Vuk Mitković, student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

BBC/Svetlana Paramentić

BBC/Svetlana Paramentić Šesnaestominutna tišina u Novom Sadu

BBC/Svetlana Paramentić

BBC/Svetlana Paramentić U Novom Sadu i u drugim gradovima i mestima u Srbiji, odata je pošta poginulima u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024.

BBC/Svetlana Paramentić Neki okupljeni su nosili transparente na kojima je pisalo: 'Još je 11:52 - da se ne ponovi' i 'Preživeo sam dve carevine, u trećoj živim - molim studente da mi omoguće da umrem u normalnoj Srbiji'

BBC/Svetlana Paramentić Šesnaest minuta tišine za 16 poginulih u tragediji na železničkoj stanici u Novom Sadu - ćutanje je trajalo od 11:52, u vreme kada se obrušila nadstrešnica

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković zapretio je da će svaki srednjoškolac koji bude izostao iz škole dobiti neopravdan izostanak, što je najblaža kazna za učenika.

„Mogu da rade šta god hoće, samo da ne diraju nikoga", poručio im je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Fakultetsko i srednje obrazovanje nije obavezno, rekao je Vučić u televizijskom intervjuu proteklog vikenda.

Uoči početka nove školske godine za osnovce i srednjoškolce, ispred nekih škola organizovani su protesti zbog, kako su rekli, otpuštanja profesora koji su ranije podržali srednjoškolske demonstracije i studentske blokade.

Takvi protesti održani su ispred Pete beogradske gimnazije u centru grada, kao i ispred Valjevske gimnazije.

Nova školska godina u brojkama

Nova školska godina počinje za više od 770.000 učenika osnovnih i srednjih škola.

Među njima je i 65.000 prvaka u osnovnim školama i novih 62.000 srednjoškolaca.

Ministarstvo prosvete je saopštilo da će precizan broj učenika biti poznat do kraja septembra, kada sve škole unesu podatke u elektronski dnevnik.

Podsećaju da su od 15. aprila uvedene nove funkcije elektronskog dnevnika koje olakšavaju rad nastavnicima i, kažu, daju bolji uvid roditeljima u radne navike i napredovanje njihove dece.

Roditelji će ubuduće dobijati automatska obaveštenja svaki put kada nastavnik unese ocenu, evidentira izostanak, kao i druga obaveštenja o radnim navikama i postignućima učenika.

O pozivima na obustave rada u jednom delu škola, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je za RTS da će insistirati na normalizaciji nastavnog procesa.

„Na profesorima je da odluče da li će aktivno učestvovati u izvođenju nastave, a mi ćemo reagovati u skladu sa tim procenama i zakonom", poručio je Stanković.

Novi Sad: Dekan, pa studenti u zgradu DIF-a preko prozora

Neuobičajene scene u Novom Sadu 1. septembra ujutru.

Najpre je Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu (DIF) ušao rano jutros na fakultet koji studenti blokiraju od 22. aprila.

Odmah potom se policija u opremi za razbijanje demonstracija rasporedila ispred ulaza u fakultet.

„Maskirani batinaši u pratnji policije su upravo upali na DIF. Dođite ispred DIF-a", poručili su studenti koji blokiraju fakultete u objavi na društvenim mrežama.

Objavili su i snimke ljudi koji su zajedno sa dekanom ušli u fakultet.

Ispred zgrade su se potom okupili nezadovoljni studenti i građani, a nekolicina studenata se, poput dekana, popela preko nadstrešnice i ušlo preko prozora u fakultet.

U nekoliko navrata bilo je manjeg koškanja policije i okupljenih demonstranata.

Pogledajte video: Studenti u blokadi izbačeni sa Fakulteta sporta u Novom Sadu

I u aprilu je bilo incidenata u i oko zgrade DIF-a u Novom Sadu.

Odlukom dekana Drida i nastavno-naučnog veća odlučeno je da se posle pet meseci blokade studenti vrate nastavi.

Međutim, studenti i građani koji ih podržavaju usprotivili su se toj odluci, ne dozvoljavajući zaposlenima da uđu na fakultet, nakon čega je intervenisala policija.

U opštem metežu, povređen je i dekan DIF-a Patrik Drid, koga su okupljeni napali, jurili, gađali jajima i polivali vodom.

To nije jedini fakultet u Novom Sadu ispred čijeg je ulaza raspoređena policija.

Od prošle nedelje, policija obezbeđuje ulaz u zgradu novosadskog Filozofskog fakulteta nakon što su u njega ušli dekan i nekoliko profesora.

Tokom 10 prethodnih meseci antivladinih demonstracija, bilo je nekoliko velikih okupljanja na poziv studenata koji blokiraju fakultete.

Najveći su bili u Beogradu 15. marta i 28. juna.

Tokom leta, neki protesti su bili nasilni, bilo je sukoba sa policijom i pristalicama vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), hapšenja, kao i optužbi da je policija u nekim slučajevima prekoračivala ovlašćenja i brutalno premlaćivala antivladine demonstrante.

Policija i predstavnici vlasti su odbacivali optužbe, iznoseći podatke da je u neredima bilo više od 120 povređenih policajaca.

Studenti koji blokiraju neke fakultete najpre su tražili od nadležnih da utvrde ko je kriv za pad nadstrešnice, optužujući vlast za široko raspostranjenu korupciju, koja je, kažu, bila i jedan od uzroka novosadske tragedije.

Potom su dodali još jedan zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast za sada odbija.

Teško je utvrditi koliko studenata učestvuje u blokadama fakulteta i organizaciji protesta.

Pozive na proteste šire preko društvenih mreža.

Iako je prošlo 10 meseci od novosadske tragedije, za sada nije potvrđena optužnica protiv grupe osumnjičenih, među kojima su i dvojica bivših ministara - Goran Vesić i Tomislav Momirović.

Pogledajte video: Pucanj, suzavac i baklje - incidenti na protestima u Beogradu i Novom Sadu

U međuvremenu, vladajuće strukture su organizovale više kontraskupova, odnosno protesta zbog blokada.

Iako ih je prethodnih meseci često vređao i nazivao raznih imenima, poput fašisti i ustaše, Vučić je nedavno pozvao na dijalog predstavnike, kako je rekao, blokaderskog pokreta.

Na nalozima na društvenim mrežama, studenti su mu poručili da sa njim neće da razgovaraju i traže od njega da ispuni njihov zahtev - raspisivanje izbora.

Vlast za sada ne pokazuje nameru da im udovolji.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.02.2025)