Civilna odbrana Pojasa Gaze: U izraelskim napadima 13 mrtvih

Beta pre 23 minuta

Civilna odbrana Pojasa Gaze saopštila je jutros da je 13 ljudi poginulo u izraelskim vazdušnim napadima tokom noći na palestinskoj teritoriji.

Izraelski avioni pogodili su poslednji sprat stambene zgrade u jugozapadnom delu grada Gaze, gde je stradalo deset ljudi, rekao je za Frans pres portparol Civilne odbrane Mahmud Basal.

Basal je dodao da su izraelski helikopteri pogodili stan u zapadnom delu grada Gaze gde su ti osobe poginule, i povređeno nekoliko ljudi.

Izraelske snage pripremaju ofanzivu sa ciljem preuzimanja kontrole nad gradom Gaza. Poslednjih dana su pojačale bombardovanja u tom području.

UN procenjuje da oko milion ljudi živi u i oko grada Gaze, gde je UN krajem avgusta potvrdio da je u toku glad.

Rat u palestinskoj enklavi izazvan je napadom islamističkog pokreta Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je rezultirao smrću 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema podacima AFP-a zasnovanim na zvaničnim informacijama.

U izraelskim vojnim operacijama je stradalo 63.557 mrtvih u Pojasu Gaze, uglavnom civila, prema podacima Ministarstva zdravlja Hamasa, koje UN smatraju pouzdanim.

(Beta, 02.09.2025)