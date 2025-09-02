Civilna odbrana Pojasa Gaze: U izraelskim napadima 13 mrtvih

Beta pre 23 minuta

Civilna odbrana Pojasa Gaze saopštila je jutros da je 13 ljudi poginulo u izraelskim vazdušnim napadima tokom noći na palestinskoj teritoriji. 

Izraelski avioni pogodili su poslednji sprat stambene zgrade u jugozapadnom delu grada Gaze, gde je stradalo deset ljudi, rekao je za Frans pres portparol Civilne odbrane Mahmud Basal.

Basal je dodao da su izraelski helikopteri pogodili stan u zapadnom delu grada Gaze gde su ti osobe poginule, i povređeno nekoliko ljudi.

Izraelske snage pripremaju ofanzivu sa ciljem preuzimanja kontrole nad gradom Gaza. Poslednjih dana su pojačale bombardovanja u tom području. 

UN procenjuje da oko milion ljudi živi u i oko grada Gaze, gde je UN krajem avgusta potvrdio da je u toku glad.

Rat u palestinskoj enklavi izazvan je napadom islamističkog pokreta Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine, koji je rezultirao smrću 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema podacima AFP-a zasnovanim na zvaničnim informacijama.

U izraelskim vojnim operacijama je stradalo 63.557 mrtvih u Pojasu Gaze, uglavnom civila, prema podacima Ministarstva zdravlja Hamasa, koje UN smatraju pouzdanim.

(Beta, 02.09.2025)

Povezane vesti »

Civilna odbrana Pojasa Gaze: U izraelskim napadima 13 mrtvih

Civilna odbrana Pojasa Gaze: U izraelskim napadima 13 mrtvih

Radio sto plus pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

helikopterGazaPojas Gaze

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 2. septembar

Na današnji dan, 2. septembar

N1 Info pre 27 minuta
Civilna odbrana Pojasa Gaze: U izraelskim napadima 13 mrtvih

Civilna odbrana Pojasa Gaze: U izraelskim napadima 13 mrtvih

Beta pre 23 minuta
Ako neće Zabavnik, onda hoće Gardijan

Ako neće Zabavnik, onda hoće Gardijan

Danas pre 28 minuta
Samo jedna kašičica ovog sastojka vašu kafu učiniće zdravijom i ukusnijom

Samo jedna kašičica ovog sastojka vašu kafu učiniće zdravijom i ukusnijom

Danas pre 38 minuta
Danas sunčano i toplo, do 34 stepena, naoblačenje tokom noći

Danas sunčano i toplo, do 34 stepena, naoblačenje tokom noći

Euronews pre 2 minuta