Ako vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, evo šta vam vozač poručuje: Isto signal postoji i u Srbiji

Blic pre 19 minuta
Ako vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, evo šta vam vozač poručuje: Isto signal postoji i u Srbiji

Ako ste putovali ovog leta u Grčku vrlo moguće da ste na nekim od automobila uočili neobično slovo "Σ" (sigma), odnosno "S" kako stoji zalepljeno na vetrobranskom staklu. Evo šta to zapravo znači i da li se slično slovo može videti na srpskim automobilima.

Slovo "S" zalepljeno na vetrobransko ili zadnje staklo automobila zbunilo je korisnike društvenih mreža i pokrenulo razna nagađanja. Međutim, iza slova "S" ne stoji nikakav misterija, već jasna i praktična odredba Pravilnika o saobraćaju Republike Grčke, zasnovana na odluci ministarstva iz 2021. godine. Znak se odnosi isključivo na mlade vozače starosti 17 godina, koji poseduju privremenu vozačku dozvolu i koje prati iskusan vozač. Grčki zakon predviđa da vozači
Otvori na blic.rs

Grčka »

Vremeplov: Rođen general Milan Nedić

Vremeplov: Rođen general Milan Nedić

RTV pre 4 sati
Zastrašujuće posledice paklenog leta: Toplotni talas odneo rekordan broj žrtava, preminulo 2.300 ljudi u Evropi: Najgore tek…

Zastrašujuće posledice paklenog leta: Toplotni talas odneo rekordan broj žrtava, preminulo 2.300 ljudi u Evropi: Najgore tek sledi, najugroženiji smo!

Blic pre 4 sati
Ponovo gori u Grčkoj: Na terenu i dva aviona

Ponovo gori u Grčkoj: Na terenu i dva aviona

B92 pre 1 dan
Nova drama u Grčkoj! Izbio požar, hitno dignuti avioni: Mnogo vatrogasaca na licu mesta, evo gde bukti

Nova drama u Grčkoj! Izbio požar, hitno dignuti avioni: Mnogo vatrogasaca na licu mesta, evo gde bukti

Blic pre 15 sati
Izbio novi požar u Grčkoj Na licu mesta je 14 vatrogasaca, vatru gase i avioni

Izbio novi požar u Grčkoj Na licu mesta je 14 vatrogasaca, vatru gase i avioni

Alo pre 18 sati
Trofeji 43. „Vojvođanske zlatne rukavice“ u rukama Melinde i Đorđa! Oglasio se i tristan nakon utakmice: Evo šta kaže…

Trofeji 43. „Vojvođanske zlatne rukavice“ u rukama Melinde i Đorđa! Oglasio se i tristan nakon utakmice: Evo šta kaže nekadašnji igrač Partizana!

Hot sport pre 1 dan
Đorđe Đorić i Melinda Utaši osvajači "Vojvođanske zlatne rukavice"

Đorđe Đorić i Melinda Utaši osvajači "Vojvođanske zlatne rukavice"

RTV pre 9 sati
Grčka »

Ključne reči

Grčka

Društvo, najnovije vesti »

Ako vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, evo šta vam vozač poručuje: Isto signal postoji i u Srbiji

Ako vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, evo šta vam vozač poručuje: Isto signal postoji i u Srbiji

Blic pre 19 minuta
Krpež, beogradsko božanstvo

Krpež, beogradsko božanstvo

Radar pre 4 sati
Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

BBC News pre 4 sati
Vremeplov: Rođen general Milan Nedić

Vremeplov: Rođen general Milan Nedić

RTV pre 4 sati
Novosadski novinar o intervenciji policije kod DIF-a: Ovo je bilo pokazivanje sile nad daleko manjim brojem ljudi

Novosadski novinar o intervenciji policije kod DIF-a: Ovo je bilo pokazivanje sile nad daleko manjim brojem ljudi

Danas pre 4 sati