Ako vidite ovo slovo na automobilu u Grčkoj, evo šta vam vozač poručuje: Isto signal postoji i u Srbiji

Ako ste putovali ovog leta u Grčku vrlo moguće da ste na nekim od automobila uočili neobično slovo "Σ" (sigma), odnosno "S" kako stoji zalepljeno na vetrobranskom staklu. Evo šta to zapravo znači i da li se slično slovo može videti na srpskim automobilima.

Slovo "S" zalepljeno na vetrobransko ili zadnje staklo automobila zbunilo je korisnike društvenih mreža i pokrenulo razna nagađanja. Međutim, iza slova "S" ne stoji nikakav misterija, već jasna i praktična odredba Pravilnika o saobraćaju Republike Grčke, zasnovana na odluci ministarstva iz 2021. godine. Znak se odnosi isključivo na mlade vozače starosti 17 godina, koji poseduju privremenu vozačku dozvolu i koje prati iskusan vozač. Grčki zakon predviđa da vozači