"Ja ne praštam": Sanja ne želi Markovu porodicu da vidi ni na njihovoj svadbi: Više neće da ćuti

Sanja Grujić u vezi je sa dečkom Markom Stefanovićem, međutim, sa njegovim roditeljima nije u dobrim odnosima.

Sanja je u emisiji "Narod pita" prokomentarisala izjave oca Marka Stefanovića. - Odgovori mu nisu bili bazirani na činjenice nego na vezu sa mnom. On je rekao da su to izmišljiotine i da sam ja kriva, a Marko je pričao o svom detinjstvu. Markova mama je to potvrdila, tako da je to bila istina, a lopta je prebačena na mene i većina gledalaca ima mišljenje da sam ja kriva, kao da nisu čuli. Žao mi je jer su tad demantovali i rekli da sam ja krivac. Slike sa bazena su