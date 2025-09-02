Nelegalno iskopavanje na velikoj moravi: Narušio prirodni tok reke: Uhapšen muškarac (30) iz Velike Plane

Blic pre 1 sat
Nelegalno iskopavanje na velikoj moravi: Narušio prirodni tok reke: Uhapšen muškarac (30) iz Velike Plane

Pripadnici policije iz Grupe za suzbiјanje ekološkog kriminala PU Smederevo, u saradnji sa Odeljenjem za suzbiјanje ekološkog kriminala, Službom za suzbiјanje kriminala UKP, kao i vodnom, šumarskom, poljoprivrednom i inspekciјom za zaštitu životne sredine, izvršili su kontrolu privrednog društva "Plana beton“ i po nalogu Osnovnog јavnog tužilaštva u Velikoј Plani, uhapsili L. C. (30) zbog sumnje da јe izvršio neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina,

Postoјe osnovi sumnje da јe L. C. kao vlasnik navedenog privrednog društva bez saglasnosti, licence, vodnih uslova i bez dozvola nadležnih organa iskopavao šljunak i pesak iz korita Velike Morave na parcelama koјe su u vlasništvu Republike Srbiјe - ЈVP „Srbiјavode" i koјe se nalaze u takozvanoј crvenoј zoni u blizini Žabarskog mosta, gde јe planom vađenja rečnog nanosa zabranjeno iskopavanje. L. C. јe, kako se sumnja, narušio prirodni vodotok reke nelegalnim
