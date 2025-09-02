Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize Srbija je u teškoj situaciji, uspeli smo da zadržimo svoju principijelnu poziciju" (foto, video)

Blic pre 2 sata
Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Pekingu sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i rekao da je Srbija od početka ukrajinske krize u "teškoj situaciji kako bi se izborila sa pritiscima", ali da je uspela da zadrži principijelnu poziciju u vezi sa Rusijom.

Putin je rekao da se Rusija odnosi "sa poštovanjem prema nezavisnoj orijentaciji koju Srbija ima pod rukovodstvom Vučića" i najavio da će do kraja godine biti "održana još jedna sednica Mešovitog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju između Republike Srbije i Ruske Federacije". - Strateško partnerstvo Rusije i Srbije daje pozitivne rezultate i Moskvi i Beogradu. Spremni smo za zajednički rad. Nadam se da ćemo moći da razgovaramo detaljnije o
Aleksandar VučićVladimir PutinMoskvaTanjugPekingKinaPredsednik SrbijeRusijanafta

