BiH ceo dan u blokadi: Prevoznici kamionima zaustavili zemlju, robe nema

Kako su prevoznici mesecima i najavljivali, od šest sati prvog septembra u Bosni i Hercegovini zaustavljeni su lanci snabdevanja.

Kolaps na putevima pri ulasku u sve veće gradove – Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Doboj, Mostar i Banjaluku. Kamioni parkirani, putnička vozila kreću se jednom trakom, a blokade su i na carinskim terminalima, graničnim prelazima. „Na primer, danas već izlaze iz Bosne i Hercegovine na jednom graničnom prelazu – nekih 20 hiljada tona robe“, rekao je za N1 Sarajevo Velibor Peulić, koordinator Logističkog konzorcijuma. Snabdevanje je potpuno obustavljeno – roba iz BiH ne