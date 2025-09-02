Đanluiđi Donaruma novi golman Mančester sitija

Dosadašnji golman Fudbalskog kluba Pari Sen Žermen Đanluiđi Donaruma prešao je u Mančester siti.

Mančester siti je saopštio da je sa 26-godišnjim italijanskim golmanom potpisao petogodišnji ugovor, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je vrednost transfera iznosila 26 miliona funti. – Đanluiđijev nivo, kvalitet i rezultati govore sami za sebe i svi smo apsolutno oduševljeni što nam se pridružio ovde u Sitiju. Stekao je bogato iskustvo na vrhunskom nivou i zna šta je potrebno da bi se postigao uspeh na kontinuiranom nivou. Od izuzetno mladih godina igrao je na samom