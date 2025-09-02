Mirne šetnje, tišina i bele ruže: U Srbiji obeleženo deset meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Prvi septembar je dan kada se đaci vraćaju u školske klupe posle letnjeg raspusta, ali godinama u Srbiji ga obeležavaju štrajkovi i protesti prosvetnih radnika nezadovoljnih platama.

U Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima Srbije održani se protesti srednjoškolaca, uz podršku grupa studenata koji mesecima blokiraju fakultete i organizuju skupove na ulicama širom Srbije. Skupovi su prošli mirno i bez incidenata. Srednjoškolci i studenti okupili su se ispred zgrade nekadašnje Železničke stanice u Beogradu, odakle su prošetali centralnim gradskim ulicama. „Tu smo da sačuvamo znanje i iskustvo koje se pruža u osnovnim i srednjim školama. „Počela
