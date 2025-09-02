Studenti i srednjoškolci redari napravili živi zid između desetine hiljada demonstranata i par stotina pristalica SNS u Ćacilendu

Danas pre 3 sata  |  Beta
U Beogradu, učesnici komemorativne šetnje kojom se obeležava deset meseci od tragedije u Novom Sadu, stigli su do zgrade Ustavnog suda, u Bulevaru Krlalja Aleksandra, nedaleko od platoa ispred Skupštine Srbije gde je u takozvanom Ćacilendu postavljeno desetak velikih šatora u kojima borave pristalice vlasti.

Studenti i srednjoškolci – redari – napravili su svojevrsni „živi zid“ kod metalne ograde, na delu raskrsnice sa Trgom Nikole Pašića, javio je reporter agencije Beta. Oni su pozivali okupljene da se ne približavaju metalnoj ogradi iza koje, s druge strane, stoji desetak pripadnika Interventne policijske brigade. U delu Trga Nikole Pašića, kod Pionirskog parka se mogu videti i pripadnici Žandarmerije sa opremom za razbijanje demonstracije, sa spuštenim vezirima i
Sa šetnje srednjoškolaca poručeno: Umesto da bude stub društva prosveta je rob sadašnje vlasti

Danas pre 5 sati
Ključne reči

Skupština SrbijeNovi SadSNSžandarmerija

Krpež, beogradsko božanstvo

Radar pre 1 sat
Evrobasket, 6. dan: Srbija protiv Turske za pol-poziciju, Nemci na 60+ protiv Britanaca

BBC News pre 1 sat
Vremeplov: Rođen general Milan Nedić

RTV pre 1 sat
Novosadski novinar o intervenciji policije kod DIF-a: Ovo je bilo pokazivanje sile nad daleko manjim brojem ljudi

Danas pre 1 sat
Poruka srednjoškolaca ispred SKC-a: Kultura postala zarobljenik koji se mora ućutkati kao i svaki dah slobodnog izraza i misli…

Danas pre 1 sat