Studenti i srednjoškolci redari napravili živi zid između desetine hiljada demonstranata i par stotina pristalica SNS u Ćacilendu

U Beogradu, učesnici komemorativne šetnje kojom se obeležava deset meseci od tragedije u Novom Sadu, stigli su do zgrade Ustavnog suda, u Bulevaru Krlalja Aleksandra, nedaleko od platoa ispred Skupštine Srbije gde je u takozvanom Ćacilendu postavljeno desetak velikih šatora u kojima borave pristalice vlasti.

Studenti i srednjoškolci – redari – napravili su svojevrsni „živi zid“ kod metalne ograde, na delu raskrsnice sa Trgom Nikole Pašića, javio je reporter agencije Beta. Oni su pozivali okupljene da se ne približavaju metalnoj ogradi iza koje, s druge strane, stoji desetak pripadnika Interventne policijske brigade. U delu Trga Nikole Pašića, kod Pionirskog parka se mogu videti i pripadnici Žandarmerije sa opremom za razbijanje demonstracije, sa spuštenim vezirima i