Vučić od 2. do 4. septembra u Kini, sastanci sa Sijem i Putinom

Predsednik Aleksandar Vučić boraviće u poseti Narodnoj Republici Kini od 2. do 4. septembra, gde će na poziv predsednika Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima Kine i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Predsednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, na koju su pozvani lideri 26 zemalja. Vučić se sa predsednikom Kine sastao tokom
