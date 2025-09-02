Odlazak čuvenog člana sedmorice mladih Preminuo Ljubiša Milić

Veliki gubitak za muzičku scenu.

U 86. godini preminuo je Ljubiša Milić, jedan od osnivača i ključnih članova slavnog orkestra „Sedmorica mladih“, saopštila je danas njegova porodica. Milić je rođen 4. avgusta 1939. godine u Kragujevcu, gde je završio srednju školu, a krajem pedesetih godina preselio se u Beograd. Tu je upisao studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu, a istovremeno započeo formalno muzičko obrazovanje, u muzičkoj školi „Josip Slavenski“ usavršavao je