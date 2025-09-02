"Putin će biti fer prema Srbiji" Na pomolu novi gasni aranžman sa Rusijom pod povoljnim uslovima evo kada se očekuje potpisivanje

Dnevnik pre 1 sat
"Putin će biti fer prema Srbiji" Na pomolu novi gasni aranžman sa Rusijom pod povoljnim uslovima evo kada se očekuje…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će Srbija do kraja septembra postići novi gasni aranžman sa Rusijom.

On je to rekao novinarima u Pekingu, nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, odgovarajući na pitanje da li je dobio neka uveravanja ruske strane kada je u pitanju novi sporazum oko cene gasa. Dodao je da će Srbija uskoro potpisati jedan drugi sporazum sa Rusijom, ali je istakao da je dobio uverenje od ruske strane da će novi gasni aranžman biti pod povoljnim uslovima. "Predsednik Putin mi je rekao, ne ulazeći u detalje, jer nije za predsednike da
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Vučić i Putin u Pekingu: Garant za gas i granice

Vučić i Putin u Pekingu: Garant za gas i granice

Kurir pre 22 minuta
"Nije lako razgovarati sa Putinom 1,5 vremena": Vučić nakon sastanka sa ruskim predsednikom: "Srbija jedina zemlja u Evropi…

"Nije lako razgovarati sa Putinom 1,5 vremena": Vučić nakon sastanka sa ruskim predsednikom: "Srbija jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji" (video)

Blic pre 46 minuta
Vučić: Sa Putinom o KiM i RS, Rusija poštuje teritorijalni integritet Srbije

Vučić: Sa Putinom o KiM i RS, Rusija poštuje teritorijalni integritet Srbije

NIN pre 1 sat
Vučić: Spremam još jedno veliko iznenađenje za građane Srbije

Vučić: Spremam još jedno veliko iznenađenje za građane Srbije

Sputnik pre 32 minuta
Vučić i Putin u pekingu: Garant za gas i granice

Vučić i Putin u pekingu: Garant za gas i granice

Mondo pre 26 minuta
Vučić: Mere već postigle dobre stvari, spremam još jedno veliko iznenađenje za građane

Vučić: Mere već postigle dobre stvari, spremam još jedno veliko iznenađenje za građane

Euronews pre 52 minuta
Mnogo pitanja je nerešeno: Ušakov najavio novu rundu rusko-američkih pregovora

Mnogo pitanja je nerešeno: Ušakov najavio novu rundu rusko-američkih pregovora

Večernje novosti pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVladimir PutinPekingPredsednik SrbijeRusijacena gasa

Svet, najnovije vesti »

Francuska se sprema za: Rat!? Bolnicama naređeno da obezbede kapacitete za lečenje ranjenih vojnika: "Izdat vodič za…

Francuska se sprema za: Rat!? Bolnicama naređeno da obezbede kapacitete za lečenje ranjenih vojnika: "Izdat vodič za preživljavanje"

Blic pre 6 minuta
Lukašenko na sastanku sa Putinom: Minsk će nastaviti da podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini

Lukašenko na sastanku sa Putinom: Minsk će nastaviti da podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 6 minuta
Premijer Slovačke: Razgovarao sam s Putinom i imam važnu poruku za Zelenskog

Premijer Slovačke: Razgovarao sam s Putinom i imam važnu poruku za Zelenskog

Pravda pre 22 minuta
Ako padne Vlada, Makron ima tri opcije

Ako padne Vlada, Makron ima tri opcije

Vesti online pre 22 minuta
Upravo na Blic TV u roku od 7 dana likvidirani ključni ljudi Irana, Mosad ispunio krvavo obećanje Izraela

Upravo na Blic TV u roku od 7 dana likvidirani ključni ljudi Irana, Mosad ispunio krvavo obećanje Izraela

Blic pre 12 minuta