"Putin će biti fer prema Srbiji" Na pomolu novi gasni aranžman sa Rusijom pod povoljnim uslovima evo kada se očekuje potpisivanje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da će Srbija do kraja septembra postići novi gasni aranžman sa Rusijom.

On je to rekao novinarima u Pekingu, nakon sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, odgovarajući na pitanje da li je dobio neka uveravanja ruske strane kada je u pitanju novi sporazum oko cene gasa. Dodao je da će Srbija uskoro potpisati jedan drugi sporazum sa Rusijom, ali je istakao da je dobio uverenje od ruske strane da će novi gasni aranžman biti pod povoljnim uslovima. "Predsednik Putin mi je rekao, ne ulazeći u detalje, jer nije za predsednike da