NSRS izabrala vladu RS na čelu sa premijerom Savom Minićem

Narodna skupština Republika Srpske izabrala je novu Vladu Republike Srpske.

Na čelu je Vlade RS je Savo Minić. Za izbor Vlade glasalo je 50 poslanika. U novoj Vladi koja je izabrana na današnjoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske su tri nova ministra i 12 iz prethodnog saziva. Skupštinska većina potvrdila je Minićev ekspoze i imenovanje ministara. Tanjug/Foto SRNA/Borislav Zdrinja Vladu čine: Ministar finansija Republike Srpske – Zora Vidović (SNSD); Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske – Željko Budimir (SNSD);