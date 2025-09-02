Probudite se uz Euronews Jutro: Koliki je značaj posete i sastanka predsednika Srbije sa Putinom i Sijem?

Euronews pre 58 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Probudite se uz Euronews Jutro: Koliki je značaj posete i sastanka predsednika Srbije sa Putinom i Sijem?

O brojnim temama iz sveta politike, ekonomije, zdravstva, prosvete, umetnosti i sporta i sutra ćemo govoriti u emisiji Euronews Jutro.

Sa vama je od sedam sati Iva Jovančić koja će sa svojim gostima razgovarati o svim aktuelnim pitanjima. U izdanju za sredu, 3. septembar, izdvajamo: Koliki je značaj posete i sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučić sa Putinom i Si Đingingom? Šta prisustvo predsednika Rusije, Turske i lidera Severne Koreje u Pekingu govori o pravcu u kojem se kreće geopolitička karta sveta? Koliku je moć demonstrirala Kina na paradi povodom Dana pobede? O tome u temi Jutra
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Snaga strateškog partnerstva: Putin i Si ujedinjuju Istok

Snaga strateškog partnerstva: Putin i Si ujedinjuju Istok

Sputnik pre 33 minuta
Vučić doputovao u Kinu, sastaće se sa Sijem i Putinom (FOTO)(VIDEO)

Vučić doputovao u Kinu, sastaće se sa Sijem i Putinom (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
Predsednik Srbije: Očekuje nas više sastanaka sa državnim rukovodstvom Kine

Predsednik Srbije: Očekuje nas više sastanaka sa državnim rukovodstvom Kine

RTV pre 5 sati
Vučić sa Putinom u Pekingu: Za Srbiju važna saradnja sa Rusijom posebno na polju energetike

Vučić sa Putinom u Pekingu: Za Srbiju važna saradnja sa Rusijom posebno na polju energetike

RTS pre 5 sati
Da li će se u Kini utanačiti novi gasni aranžman sa Rusijom

Da li će se u Kini utanačiti novi gasni aranžman sa Rusijom

Politika pre 5 sati
Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize…

Vučić sa Putinom: Predsednik Srbije sa ruskim kolegom u Kini, evo na kom jeziku se obratio: "Od početka ukrajinske krize Srbija je u teškoj situaciji, uspeli smo da zadržimo svoju principijelnu poziciju" (foto, video)

Blic pre 6 sati
Vučić posle sastanka s Putinom: Molio sam za dobru cenu i veće količine gasa, tema energetike od izuzetnog značaja

Vučić posle sastanka s Putinom: Molio sam za dobru cenu i veće količine gasa, tema energetike od izuzetnog značaja

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićProsvetaSeverna KorejaPekingKinaRusijazdravstvoTurskajutarnji program

Društvo, najnovije vesti »

Tužilac Ilić: Policijska intervencija u Novom Sadu posledica zarobljenih institucija u Srbiji

Tužilac Ilić: Policijska intervencija u Novom Sadu posledica zarobljenih institucija u Srbiji

Danas pre 33 minuta
Zemljotres kod Dimitrovgrada

Zemljotres kod Dimitrovgrada

Danas pre 18 minuta
Severina zaslužuje više poštovanja nego muškarci u kravatama, koji su politiku pretvorili u estradu: O govoru pevačice u…

Severina zaslužuje više poštovanja nego muškarci u kravatama, koji su politiku pretvorili u estradu: O govoru pevačice u Briselu

Danas pre 53 minuta
SSP Subotica: Roditelji traže odgovore od vrtića Naša radost zbog premeštanja vaspitača

SSP Subotica: Roditelji traže odgovore od vrtića Naša radost zbog premeštanja vaspitača

Danas pre 1 sat
Veljanovski: Ulazak Brenta Sadlera u United Media može poremetiti nezavisnost N1 i Nove

Veljanovski: Ulazak Brenta Sadlera u United Media može poremetiti nezavisnost N1 i Nove

Danas pre 1 sat