Probudite se uz Euronews Jutro: Koliki je značaj posete i sastanka predsednika Srbije sa Putinom i Sijem?

O brojnim temama iz sveta politike, ekonomije, zdravstva, prosvete, umetnosti i sporta i sutra ćemo govoriti u emisiji Euronews Jutro.

Sa vama je od sedam sati Iva Jovančić koja će sa svojim gostima razgovarati o svim aktuelnim pitanjima. U izdanju za sredu, 3. septembar, izdvajamo: Koliki je značaj posete i sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučić sa Putinom i Si Đingingom? Šta prisustvo predsednika Rusije, Turske i lidera Severne Koreje u Pekingu govori o pravcu u kojem se kreće geopolitička karta sveta? Koliku je moć demonstrirala Kina na paradi povodom Dana pobede? O tome u temi Jutra