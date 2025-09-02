Smejurija: Mančester junajted izbacio igrač koji nije bio u protokolu!? Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Nesvakidašnja situacija! Grimsbi taun, mali klub iz četvrtog ranga engleskog fudbala, našao se u nevolji nakon što je na viralnoj utakmici Karabao kupa protiv Mančester junajteda (2:2, 12:11 penalima) koristio igrača koji nije imao pravo nastupa.

Registracija Klarka Oduora, pozajmljenog iz Braford sitija, zakasnila je za nešto više od jednog minuta, pa je Oduor formalno bio nelegalan učesnik susreta. Uprkos senzacionalnom trijumfu, klub je, uz izuzetno transparentan pristup, sam prijavio grešku. EFL je nakon pažljivog razmatranja odlučio da Grimsbi ne izbaci iz takmičenja, već da ga novčano kazni – sa 20.000 funti. Polovina iznosa odmah je dosuđena, dok je drugi deo uslovljen i aktiviraće se samo ako se