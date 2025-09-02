Smejurija: Mančester junajted izbacio igrač koji nije bio u protokolu!? Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 58 minuta
Smejurija: Mančester junajted izbacio igrač koji nije bio u protokolu!? Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo…

Nesvakidašnja situacija! Grimsbi taun, mali klub iz četvrtog ranga engleskog fudbala, našao se u nevolji nakon što je na viralnoj utakmici Karabao kupa protiv Mančester junajteda (2:2, 12:11 penalima) koristio igrača koji nije imao pravo nastupa.

Registracija Klarka Oduora, pozajmljenog iz Braford sitija, zakasnila je za nešto više od jednog minuta, pa je Oduor formalno bio nelegalan učesnik susreta. Uprkos senzacionalnom trijumfu, klub je, uz izuzetno transparentan pristup, sam prijavio grešku. EFL je nakon pažljivog razmatranja odlučio da Grimsbi ne izbaci iz takmičenja, već da ga novčano kazni – sa 20.000 funti. Polovina iznosa odmah je dosuđena, dok je drugi deo uslovljen i aktiviraće se samo ako se
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Partizan i Mega zainteresovani za centra Bosne: Jedan od najboljih igrača Evropskog prvenstva uskoro u Srbiji? Kari pešić o…

Partizan i Mega zainteresovani za centra Bosne: Jedan od najboljih igrača Evropskog prvenstva uskoro u Srbiji? Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 58 minuta
Istorijski transfer crvene zvezde: Crvena zvezda dovela igrača evropske klase! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da…

Istorijski transfer crvene zvezde: Crvena zvezda dovela igrača evropske klase! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 58 minuta
Dobre vesti za nemce: Aleks Mumbru izašao iz bolnice! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Dobre vesti za nemce: Aleks Mumbru izašao iz bolnice! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 58 minuta
Tomas Hendel na marakani: Igrač za koga su velikani padali zbog 50.000.000 evra došao u Zvezdu! Kari pešić o povredi…

Tomas Hendel na marakani: Igrač za koga su velikani padali zbog 50.000.000 evra došao u Zvezdu! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 57 minuta
Crvena zvezda je ogroman Klub, srećan sam što mogu da mu pomognem: Tomas Hendel potpuno jasan! Kari pešić o povredi…

Crvena zvezda je ogroman Klub, srećan sam što mogu da mu pomognem: Tomas Hendel potpuno jasan! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 57 minuta
Nenormalan novac od zvezdine dece: Crveno-beli zaradili brutalnu svotu za svega dve godine! Kari pešić o povredi Bogdanovića…

Nenormalan novac od zvezdine dece: Crveno-beli zaradili brutalnu svotu za svega dve godine! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 57 minuta
Strašan udarac za Francusku: Jedan od najboljih igrača završio EvroBasket! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo…

Strašan udarac za Francusku: Jedan od najboljih igrača završio EvroBasket! Kari pešić o povredi Bogdanovića: „Šta da radimo, desilo se!“

Hot sport pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Mančester JunajtedFudbalBosnaSlovenijaIzraelHagGrčka

Sport, najnovije vesti »

Evrobasket: Španija na korak od eliminacije, u grupi D poznato ko ide dalje

Evrobasket: Španija na korak od eliminacije, u grupi D poznato ko ide dalje

Danas pre 3 minuta
Tomas Tuhel za duel sa Srbijom izvukao džokera koji nije igrao sedam godina za Englesku

Tomas Tuhel za duel sa Srbijom izvukao džokera koji nije igrao sedam godina za Englesku

Danas pre 48 minuta
„Test za nas da vidimo dokle smo mi stigli“: Pešić pričao i opcijama posle odlaska Bogdanovića

„Test za nas da vidimo dokle smo mi stigli“: Pešić pričao i opcijama posle odlaska Bogdanovića

Danas pre 23 minuta
Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, Island namučio Sloveniju

Evrobasket, 7. dan: Bosna šokirala Grčku, Island namučio Sloveniju

Danas pre 18 minuta
Neverovatno pojačanje u Zvezdi: Nikada neko sa toliko trofeja nije nastupao za crveno-bele

Neverovatno pojačanje u Zvezdi: Nikada neko sa toliko trofeja nije nastupao za crveno-bele

Danas pre 1 sat