Đoković dobio ekstremno bitan poen, pa gestikulirao publici VIDEO

Nova pre 14 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Novak Đoković, najbolji srpski teniser, dobio je spektakularan i ekstremno bitan poen, a onda je gestikulirao publici.

Đoković igra protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu US Opena i nije imao nimalo lak posao u prvom setu. Došao je Novak do ranog brejka već u drugom gemu i nešto kasnije servirao za set pri rezultatu 5:3, ali je Fric imao svoje šanse. Pet brejk lopti je imao Amerikanac tada a kod prve je viđen najbolji poen. Rešio ga je u svoju korist Đoković a onda je gestikulirao publici i pokazivao da želi da čuje njenu podršku i ovacije. Pogledajte i sami čitav taj poen.
