Kazna zbog Diznijevog filma u Moskvi: Žena repostovala Diznijev crtani u kom Paja Patak ismeva Hitlera

Babuškinski sud u Moskvi kaznio je novčanom kaznom od 1.500 rubalja (oko 20 evra) žiteljku glavnog grada Rusije zbog repostovanja Diznijevog animiranog filma u kojem Paja Patak ismeva Adolfa Hitlera, prenosi RIA Novosti.

Sud je naveo da je u videu prikazana nacistička simbolika, što predstavlja kršenje Kodeksa o administrativnim prekršajima, iako je reč o antifašističkoj satiri. Žena se nije pojavila na ročištu, a presuda je doneta na osnovu izveštaja Centra za borbu protiv ekstremizma i priloženih fotodokaza. Ovo je samo jedan od devet prekršaja koji joj se stavljaju na teret, većinom zbog video sadržaja sa prikazima svastika. Ukupan iznos kazni iznosi 13.500 rubalja (oko 135